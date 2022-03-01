https://ria.ru/20220301/kiev-1775899134.html
Украинские СМИ сообщают о попадании снаряда в киевскую телевышку
Украинские СМИ сообщают о попадании снаряда в киевскую телевышку - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские СМИ сообщают о попадании снаряда в киевскую телевышку
Украинские СМИ публикуют кадры взрыва на телебашне в Киеве, утверждают, что в нее попал снаряд. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:22
2022-03-01T18:22
2022-03-01T18:38
обострение ситуации в днр и лнр
киев
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские СМИ публикуют кадры взрыва на телебашне в Киеве, утверждают, что в нее попал снаряд. Фото и видео с телевышкой Киева в клубах дыма опубликовали ряд украинских СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "Суспiльне", а также издание Страна.ua.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
18:22 01.03.2022 (обновлено: 18:38 01.03.2022)
Украинские СМИ сообщают о попадании снаряда в киевскую телевышку
Украинские СМИ сообщают о попадании снаряда в киевскую телевышку