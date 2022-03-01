https://ria.ru/20220301/kiev-1775860998.html

В Киеве продлили действие комендантского часа

В Киеве продлили действие комендантского часа - РИА Новости, 01.03.2022

В Киеве продлили действие комендантского часа

Мэр Киева Виталий Кличко заявил во вторник, что комендантский час в городе продлевается до восьми утра, теперь он действует с 20.00 до 8.00 часов. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:10

2022-03-01T16:10

2022-03-01T16:11

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил во вторник, что комендантский час в городе продлевается до восьми утра, теперь он действует с 20.00 до 8.00 часов.Ранее сообщалось, что комендантский час в украинской столице теперь будет действовать с 20.00 до 7.00 (с 21.00 до 8.00 мск). С вечера субботы до 8.00 (9.00 мск) понедельника в Киеве действовал усиленный комендантский час."Продолжается комендантский час до восьми утра", - сказал Кличко в видеообращении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Во вторник Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, город можно покинуть до 2 марта.Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что украинская сторона не предоставляет возможности мирным жителям покинуть зону боевых действий через гуманитарный коридор.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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