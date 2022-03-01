16:10 01.03.2022 (обновлено: 16:11 01.03.2022)
В Киеве продлили действие комендантского часа
Мэр Кличко: комендантский час в Киеве будет действовать с 20:00 до 8:00 часов
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил во вторник, что комендантский час в городе продлевается до восьми утра, теперь он действует с 20.00 до 8.00 часов.
Ранее сообщалось, что комендантский час в украинской столице теперь будет действовать с 20.00 до 7.00 (с 21.00 до 8.00 мск). С вечера субботы до 8.00 (9.00 мск) понедельника в Киеве действовал усиленный комендантский час.
"Продолжается комендантский час до восьми утра", - сказал Кличко в видеообращении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Во вторник Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, город можно покинуть до 2 марта.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что украинская сторона не предоставляет возможности мирным жителям покинуть зону боевых действий через гуманитарный коридор.