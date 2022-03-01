Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/kiev-1775860998.html
В Киеве продлили действие комендантского часа
В Киеве продлили действие комендантского часа - РИА Новости, 01.03.2022
В Киеве продлили действие комендантского часа
Мэр Киева Виталий Кличко заявил во вторник, что комендантский час в городе продлевается до восьми утра, теперь он действует с 20.00 до 8.00 часов. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:10
2022-03-01T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029059_0:223:3245:2048_1920x0_80_0_0_aa27cec94b0aa1f876b22666f3dea642.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил во вторник, что комендантский час в городе продлевается до восьми утра, теперь он действует с 20.00 до 8.00 часов.Ранее сообщалось, что комендантский час в украинской столице теперь будет действовать с 20.00 до 7.00 (с 21.00 до 8.00 мск). С вечера субботы до 8.00 (9.00 мск) понедельника в Киеве действовал усиленный комендантский час."Продолжается комендантский час до восьми утра", - сказал Кличко в видеообращении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Во вторник Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, город можно покинуть до 2 марта.Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что украинская сторона не предоставляет возможности мирным жителям покинуть зону боевых действий через гуманитарный коридор.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
киев
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029059_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_3f8ef34fd440975503c003ffb21416ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, виталий кличко
16:10 01.03.2022 (обновлено: 16:11 01.03.2022)
 
В Киеве продлили действие комендантского часа

Мэр Кличко: комендантский час в Киеве будет действовать с 20:00 до 8:00 часов

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил во вторник, что комендантский час в городе продлевается до восьми утра, теперь он действует с 20.00 до 8.00 часов.
Ранее сообщалось, что комендантский час в украинской столице теперь будет действовать с 20.00 до 7.00 (с 21.00 до 8.00 мск). С вечера субботы до 8.00 (9.00 мск) понедельника в Киеве действовал усиленный комендантский час.
"Продолжается комендантский час до восьми утра", - сказал Кличко в видеообращении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Во вторник Народная милиция ДНР заявила, что совместно с ВС РФ организует два гуманитарных коридора из Мариуполя, город можно покинуть до 2 марта.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что украинская сторона не предоставляет возможности мирным жителям покинуть зону боевых действий через гуманитарный коридор.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала