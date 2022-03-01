https://ria.ru/20220301/kiev-1775859066.html

Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов

Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов - РИА Новости, 01.03.2022

Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов

Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:03

2022-03-01T16:03

2022-03-01T18:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома. "В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные российские государственные учреждения — непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, поступают сообщения о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры.По словам Конашенкова, они организуются 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр