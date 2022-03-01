16:03 01.03.2022 (обновлено: 18:12 01.03.2022)
Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов
Минобороны России предупредило о нанесении ударов по технологическим объектам СБУ в Киеве
Улица в центре Киева, Украина
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома.
"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
27 февраля, 08:00Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Он отметил, что с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные российские государственные учреждения — непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, поступают сообщения о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры.
По словам Конашенкова, они организуются 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.
Вчера, 08:00Ни шагу назад — на всех трех фронтах
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.