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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов
Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов - РИА Новости, 01.03.2022
Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов
Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:03
2022-03-01T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома. "В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные российские государственные учреждения — непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, поступают сообщения о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры.По словам Конашенкова, они организуются 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
16:03 01.03.2022 (обновлено: 18:12 01.03.2022)
 
Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов

Минобороны России предупредило о нанесении ударов по технологическим объектам СБУ в Киеве

© REUTERS / Umit BektasУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Улица в центре Киева, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны России призвало киевлян, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома.
"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
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Он отметил, что с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные российские государственные учреждения — непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, поступают сообщения о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры.
По словам Конашенкова, они организуются 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.
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В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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