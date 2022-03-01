https://ria.ru/20220301/kiev-1775810612.html

Зеленский назначил главу Киевской военной администрации

Зеленский назначил главу Киевской военной администрации - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский назначил главу Киевской военной администрации

Владимир Зеленский заявил, что назначил главой киевской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жирнова, Виталий Кличко останется... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:35

2022-03-01T13:35

2022-03-01T13:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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владимир зеленский

виталий кличко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что назначил главой киевской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жирнова, Виталий Кличко останется мэром Киева."Я принял решение на время войны назначить главой киевской военной администрации профессионального военного. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич… Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности, и теперь это будет общая работа мэра и главы военной администрации", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, ситуация в днр и лнр