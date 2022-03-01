13:35 01.03.2022 (обновлено: 13:58 01.03.2022)
Зеленский назначил главу Киевской военной администрации
Президент Зеленский назначил генерала Жирнова главой Киевской военной администрации
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что назначил главой киевской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жирнова, Виталий Кличко останется мэром Киева.
"Я принял решение на время войны назначить главой киевской военной администрации профессионального военного. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич… Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности, и теперь это будет общая работа мэра и главы военной администрации", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.