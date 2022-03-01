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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/kiev-1775810612.html
Зеленский назначил главу Киевской военной администрации
Зеленский назначил главу Киевской военной администрации - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский назначил главу Киевской военной администрации
Владимир Зеленский заявил, что назначил главой киевской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жирнова, Виталий Кличко останется... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:35
2022-03-01T13:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виталий кличко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что назначил главой киевской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жирнова, Виталий Кличко останется мэром Киева."Я принял решение на время войны назначить главой киевской военной администрации профессионального военного. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич… Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности, и теперь это будет общая работа мэра и главы военной администрации", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, ситуация в днр и лнр
13:35 01.03.2022 (обновлено: 13:58 01.03.2022)
 
Зеленский назначил главу Киевской военной администрации

Президент Зеленский назначил генерала Жирнова главой Киевской военной администрации

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева. 25 февраля 2022
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что назначил главой киевской военной администрации профессионального военного – генерала Николая Жирнова, Виталий Кличко останется мэром Киева.
"Я принял решение на время войны назначить главой киевской военной администрации профессионального военного. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич… Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности, и теперь это будет общая работа мэра и главы военной администрации", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев превращается в Дубай
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде допустили капитуляцию и бегство Зеленского
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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