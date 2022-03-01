https://ria.ru/20220301/khulusi-1775749068.html

В Турции заявили о важности сохранения положений Конвенции Монтре

В Турции заявили о важности сохранения положений Конвенции Монтре - РИА Новости, 01.03.2022

В Турции заявили о важности сохранения положений Конвенции Монтре

Турция видит выгоду в сохранении положений Конвенции Монтрё, Анкара продолжит работу в этих рамках, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:36

2022-03-01T10:36

2022-03-01T10:36

в мире

турция

хулуси акар

минобороны турции

босфор

дарданеллы

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АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Турция видит выгоду в сохранении положений Конвенции Монтрё, Анкара продолжит работу в этих рамках, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."В течение многих лет статус Конвенции Монтрё сохраняется очень успешно. "Размывание" Монтрё в любом случае, нарушение статус-кво не пойдет на пользу. Мы видим выгоду в сохранении Монтрё. Продолжаем работу в этих рамках. Считаем выгодным для всех сторон соблюдение правил, исходящих из Конвенции. Желаем, чтобы эти проблемы решались мирными методами и дипломатическими средствами как можно скорее, и в регионе воцарится мир и спокойствие. Мы работаем для этого", - приводит слова Акара телеканал A Haber.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

https://ria.ru/20220226/prolivy-1775288310.html

турция

босфор

дарданеллы

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, хулуси акар, минобороны турции, босфор, дарданеллы