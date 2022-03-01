В Турции заявили о важности сохранения положений Конвенции Монтре
Министр обороны Акар: Турция видит выгоду в сохранении положений Конвенции Монтре
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Турция видит выгоду в сохранении положений Конвенции Монтрё, Анкара продолжит работу в этих рамках, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.
"В течение многих лет статус Конвенции Монтрё сохраняется очень успешно. "Размывание" Монтрё в любом случае, нарушение статус-кво не пойдет на пользу. Мы видим выгоду в сохранении Монтрё. Продолжаем работу в этих рамках. Считаем выгодным для всех сторон соблюдение правил, исходящих из Конвенции. Желаем, чтобы эти проблемы решались мирными методами и дипломатическими средствами как можно скорее, и в регионе воцарится мир и спокойствие. Мы работаем для этого", - приводит слова Акара телеканал A Haber.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.