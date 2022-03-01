https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей кибервойну России

Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей кибервойну России - РИА Новости, 02.03.2022

Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей кибервойну России

Хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки Anonymous. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-01T18:11

2022-03-01T18:11

2022-03-02T00:06

в мире

россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки Anonymous.На прошлой неделе появилась информация о том, что Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российский канал RT. В субботу DDoS-атаке подвергся и сайт РИА Новости, а в понедельник — порталы других крупнейших российских СМИ.В опубликованном Killnet видео отмечается, что интернет переполнен фейковой информацией, и содержится призыв не поддаваться панике.Как подчеркивается в ролике, "все, что происходит сейчас в мире, <...> должно было случиться рано или поздно", и вина за это лежит на США, Евросоюзе и нынешней украинской власти."Очень скоро этот конфликт закончится, мы обретем мир. Не бойся, Россия, никто и ничто не может вам угрожать. Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране", — говорится в обращении.На момент написания текста сайт Anonymous был недоступен.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/khakery-1774982042.html

https://ria.ru/20220227/kiberataki-1775314471.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия