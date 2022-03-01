08:48 01.03.2022 (обновлено: 09:07 01.03.2022)
Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности
Президент Токаев: Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Наша позиция - должны исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности, об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля", - сказал Токаев во вторник на съезде партии власти "Нур Отан", которую он возглавляет.
"Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся", - сказал он во вторник на съезде партии власти "Нур Отан".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Опубликовано: М. Зубков