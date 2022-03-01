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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/kazakhstan-1775727943.html
Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности
Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности - РИА Новости, 01.03.2022
Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности
Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:48
2022-03-01T09:07
казахстан
в мире
москва
обсе
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
киев
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НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Наша позиция - должны исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности, об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля", - сказал Токаев во вторник на съезде партии власти "Нур Отан", которую он возглавляет.Также Токаев заявил, что республика готова оказать посреднические услуги для организации переговоров между Россией и Украиной в случае необходимости."Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся", - сказал он во вторник на съезде партии власти "Нур Отан".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/eaes-1774956064.html
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казахстан, в мире, москва, обсе, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф
08:48 01.03.2022 (обновлено: 09:07 01.03.2022)
 
Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности

Президент Токаев: Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
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НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Наша позиция - должны исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности, об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля", - сказал Токаев во вторник на съезде партии власти "Нур Отан", которую он возглавляет.
Также Токаев заявил, что республика готова оказать посреднические услуги для организации переговоров между Россией и Украиной в случае необходимости.
"Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся", - сказал он во вторник на съезде партии власти "Нур Отан".
Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 09:23
Премьер Казахстана назвал геополитическую напряженность вызовом для ЕАЭС
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: М. Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКазахстанВ миреМоскваОБСЕВладимир ПутинРоссияКиевВооруженные силы РФ
 
 
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