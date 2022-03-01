https://ria.ru/20220301/kazakhstan-1775727943.html

Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности

Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности - РИА Новости, 01.03.2022

Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности

Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:48

2022-03-01T08:48

2022-03-01T09:07

казахстан

в мире

москва

обсе

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владимир путин

россия

киев

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НУР-СУЛТАН, 1 мар - РИА Новости. Казахстан настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Наша позиция - должны исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности, об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля", - сказал Токаев во вторник на съезде партии власти "Нур Отан", которую он возглавляет.Также Токаев заявил, что республика готова оказать посреднические услуги для организации переговоров между Россией и Украиной в случае необходимости."Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся", - сказал он во вторник на съезде партии власти "Нур Отан".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/eaes-1774956064.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Максим Зубков

казахстан, в мире, москва, обсе, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф