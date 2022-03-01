13:16 01.03.2022 (обновлено: 13:28 01.03.2022)
Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
Попавшие под блокирующие санкции банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банки РФ, попавшие под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - пояснили в НПСК.
"Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны", - подчеркнули там.
Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы "Мир" также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.