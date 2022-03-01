https://ria.ru/20220301/karty-1775802519.html

Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 01.03.2022

Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Банки РФ, попавшие под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:16

2022-03-01T13:16

2022-03-01T13:28

экономика

санкции в отношении россии

visa, inc.

совкомбанк

втб

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банки РФ, попавшие под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать."Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - пояснили в НПСК."Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны", - подчеркнули там.Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы "Мир" также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.

https://ria.ru/20220301/visa-1775781124.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775801319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, санкции в отношении россии, visa, inc., совкомбанк, втб, россия, владимир путин, украина, донбасс, новикомбанк, открытие (банк), mastercard, inc., промсвязьбанк, санкции