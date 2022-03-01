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Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 01.03.2022
Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
Банки РФ, попавшие под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:16
2022-03-01T13:28
экономика
санкции в отношении россии
visa, inc.
совкомбанк
втб
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банки РФ, попавшие под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать."Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - пояснили в НПСК."Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны", - подчеркнули там.Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы "Мир" также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.
https://ria.ru/20220301/visa-1775781124.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775801319.html
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экономика, санкции в отношении россии, visa, inc., совкомбанк, втб, россия, владимир путин, украина, донбасс, новикомбанк, открытие (банк), mastercard, inc., промсвязьбанк, санкции
13:16 01.03.2022 (обновлено: 13:28 01.03.2022)
 
Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Попавшие под блокирующие санкции банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банки РФ, попавшие под "блокирующие" санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
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"Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно", - пояснили в НПСК.
"Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны", - подчеркнули там.
Все операции по картам платежной системы "Мир" доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы "Мир" также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииVisa, Inc.СовкомбанкВТБРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассНовикомбанкОткрытие (банк)MasterCard, Inc.ПромсвязьбанкСанкции
 
 
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