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https://ria.ru/20220301/kanada-1775929963.html
Канада направит Украине 79 миллионов долларов
Канада направит Украине 79 миллионов долларов - РИА Новости, 01.03.2022
Канада направит Украине 79 миллионов долларов
Канада выделит очередной пакет гуманитарной помощи украинцам на сумму 100 миллионов канадских долларов (79 миллионов долларов США), сообщило во вторник... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:56
2022-03-01T20:56
в мире
канада
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада выделит очередной пакет гуманитарной помощи украинцам на сумму 100 миллионов канадских долларов (79 миллионов долларов США), сообщило во вторник правительство страны."Это поможет предоставлению срочной медицинской помощи, в том числе в лечении травм, защите и поддержке беженцев и обеспечении необходимой для спасения жизней инфраструктуры, в том числе укрытий, поставок воды, обеспечения санитарных нужд и поставки продуктов питания", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады. Помощь будет предоставлена Украине и соседним странам, принимающих украинских беженцев, сообщили в Оттаве.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775921112.html
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Кирилл Иванников
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в мире, канада, украина, ситуация в днр и лнр
20:56 01.03.2022
 
Канада направит Украине 79 миллионов долларов

Правительство Канады предоставит Украине гуманитарную помощь на 79 миллионов долларов

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада выделит очередной пакет гуманитарной помощи украинцам на сумму 100 миллионов канадских долларов (79 миллионов долларов США), сообщило во вторник правительство страны.
"Это поможет предоставлению срочной медицинской помощи, в том числе в лечении травм, защите и поддержке беженцев и обеспечении необходимой для спасения жизней инфраструктуры, в том числе укрытий, поставок воды, обеспечения санитарных нужд и поставки продуктов питания", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады. Помощь будет предоставлена Украине и соседним странам, принимающих украинских беженцев, сообщили в Оттаве.
Жан Кастекс - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 20:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Франция направит Украине 300 миллионов евро
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
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