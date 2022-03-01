https://ria.ru/20220301/kanada-1775929963.html

Канада направит Украине 79 миллионов долларов

Канада направит Украине 79 миллионов долларов - РИА Новости, 01.03.2022

Канада направит Украине 79 миллионов долларов

Канада выделит очередной пакет гуманитарной помощи украинцам на сумму 100 миллионов канадских долларов (79 миллионов долларов США), сообщило во вторник... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:56

2022-03-01T20:56

2022-03-01T20:56

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канада

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Канада выделит очередной пакет гуманитарной помощи украинцам на сумму 100 миллионов канадских долларов (79 миллионов долларов США), сообщило во вторник правительство страны."Это поможет предоставлению срочной медицинской помощи, в том числе в лечении травм, защите и поддержке беженцев и обеспечении необходимой для спасения жизней инфраструктуры, в том числе укрытий, поставок воды, обеспечения санитарных нужд и поставки продуктов питания", - говорится в заявлении на сайте правительства Канады. Помощь будет предоставлена Украине и соседним странам, принимающих украинских беженцев, сообщили в Оттаве.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775921112.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, канада, украина, ситуация в днр и лнр