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Глава Калининградской области порекомендовал жителям сохранять спокойствие
Глава Калининградской области порекомендовал жителям сохранять спокойствие - РИА Новости, 01.03.2022
Глава Калининградской области порекомендовал жителям сохранять спокойствие
Балтийский флот обладает всеми необходимыми техническими возможностями для защиты Калининградской области, заявил глава региона Антон Алиханов в своем... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:05
2022-03-01T12:13
балтийский флот вмф россии
вооруженные силы рф
нато
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
антон алиханов
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 1 мар – РИА Новости. Балтийский флот обладает всеми необходимыми техническими возможностями для защиты Калининградской области, заявил глава региона Антон Алиханов в своем видеообращении в Instagram, рекомендовав жителям области сохранять спокойствие и заботиться о повседневных делах."С учетом агрессивных заявлений стран ЕС, НАТО, многих заботит вопрос безопасности Калининградской области. Здесь я могу сказать только одно: наш Балтийский флот, сухопутные войска Балтфлота, танкисты, летчики, ракетчики обладают полным набором технических возможностей защищать нашу землю. Уверен, что дальше этой воинственной риторики дело наших соседей не зайдет, потому что они знают потенциальные возможности наших войск, наших защитников. Поэтому в этом вопросе прошу всех сохранять спокойствие и работать, заботиться о своих повседневных вопросах и делах", - заявил губернатор.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
калининградская область
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балтийский флот вмф россии, вооруженные силы рф, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, антон алиханов, калининградская область, калининград, владимир путин
12:05 01.03.2022 (обновлено: 12:13 01.03.2022)
 
Глава Калининградской области порекомендовал жителям сохранять спокойствие

Глава Калининградской области Алиханов призвал жителей сохранять спокойствие

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 1 мар – РИА Новости. Балтийский флот обладает всеми необходимыми техническими возможностями для защиты Калининградской области, заявил глава региона Антон Алиханов в своем видеообращении в Instagram, рекомендовав жителям области сохранять спокойствие и заботиться о повседневных делах.
"С учетом агрессивных заявлений стран ЕС, НАТО, многих заботит вопрос безопасности Калининградской области. Здесь я могу сказать только одно: наш Балтийский флот, сухопутные войска Балтфлота, танкисты, летчики, ракетчики обладают полным набором технических возможностей защищать нашу землю. Уверен, что дальше этой воинственной риторики дело наших соседей не зайдет, потому что они знают потенциальные возможности наших войск, наших защитников. Поэтому в этом вопросе прошу всех сохранять спокойствие и работать, заботиться о своих повседневных вопросах и делах", - заявил губернатор.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Балтийский флот ВМФ РоссииВооруженные силы РФНАТОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАнтон АлихановКалининградская областьКалининградВладимир Путин
 
 
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