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Энергобезопасности Калининграда ничто не угрожает, заявил Алиханов
Энергобезопасности Калининграда ничто не угрожает, заявил Алиханов - РИА Новости, 01.03.2022
Энергобезопасности Калининграда ничто не угрожает, заявил Алиханов
При самых неблагоприятных сценариях Калининград будет обеспечен топливом, которое будет позволять генерировать энергетические ресурсы, заявил глава региона... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:13
2022-03-01T11:13
2022-03-01T11:13
экономика
жкх
антон алиханов
россия
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 1 мар – РИА Новости. При самых неблагоприятных сценариях Калининград будет обеспечен топливом, которое будет позволять генерировать энергетические ресурсы, заявил глава региона Антон Алиханов."При самых неблагоприятных сценариях наш регион все равно будет обеспечен топливом, которое будет позволять генерировать энергетические ресурсы", - сказал губернатор своем Instagram-аккаунте во время обращения к жителям области.По его словам, в последние годы в регионе построены 4 новые электростанции и удвоен объем потенциально генерируемой электроэнергии."Сейчас все электростанции в регионе могут генерировать почти 2 гигаватта электричества, при этом потребление, даже в пиковые периоды внутри региона, не превышает 900 мегаватт. То есть мы потребляем меньше половины от тех возможностей, которые есть у нашей энергетической системы", - сообщил Алиханов.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, антон алиханов, россия, калининградская область
Энергобезопасности Калининграда ничто не угрожает, заявил Алиханов
Губернатор Алиханов: энергобезопасности Калининградской области ничто не угрожает