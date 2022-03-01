https://ria.ru/20220301/kadyrov-1775946585.html
Кадыров разместил послание украинским националистам
Кадыров разместил послание украинским националистам - РИА Новости, 02.03.2022
Кадыров разместил послание украинским националистам
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры бойцов из возглавляемого им региона с призывом к фашистским формированиям на Украине... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T23:25
2022-03-01T23:25
2022-03-02T02:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры бойцов из возглавляемого им региона с призывом к фашистским формированиям на Украине не сбегать.Ранее он заявил, что на территории этой страны погибли двое чеченских военных, еще шестеро получили ранения. По данным Минобороны, среди российских войск есть погибшие и раненые, однако потери среди украинских войск и националистов в несколько раз выше.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775453426.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
23:25 01.03.2022 (обновлено: 02:13 02.03.2022)
Кадыров разместил послание украинским националистам
Кадыров показал видео с бойцами из Чечни и разместил послание украинским националистам