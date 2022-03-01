https://ria.ru/20220301/kadyrov-1775946585.html

Кадыров разместил послание украинским националистам

Кадыров разместил послание украинским националистам - РИА Новости, 02.03.2022

Кадыров разместил послание украинским националистам

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры бойцов из возглавляемого им региона с призывом к фашистским формированиям на Украине... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-01T23:25

2022-03-01T23:25

2022-03-02T02:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

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россия

владимир путин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры бойцов из возглавляемого им региона с призывом к фашистским формированиям на Украине не сбегать.Ранее он заявил, что на территории этой страны погибли двое чеченских военных, еще шестеро получили ранения. По данным Минобороны, среди российских войск есть погибшие и раненые, однако потери среди украинских войск и националистов в несколько раз выше.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775453426.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)