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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/kadyrov-1775946585.html
Кадыров разместил послание украинским националистам
Кадыров разместил послание украинским националистам - РИА Новости, 02.03.2022
Кадыров разместил послание украинским националистам
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры бойцов из возглавляемого им региона с призывом к фашистским формированиям на Украине... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T23:25
2022-03-02T02:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры бойцов из возглавляемого им региона с призывом к фашистским формированиям на Украине не сбегать.Ранее он заявил, что на территории этой страны погибли двое чеченских военных, еще шестеро получили ранения. По данным Минобороны, среди российских войск есть погибшие и раненые, однако потери среди украинских войск и националистов в несколько раз выше.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
23:25 01.03.2022 (обновлено: 02:13 02.03.2022)
 
Кадыров разместил послание украинским националистам

Кадыров показал видео с бойцами из Чечни и разместил послание украинским националистам

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры бойцов из возглавляемого им региона с призывом к фашистским формированиям на Украине не сбегать.
"Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя "чеченцами"), мы скоро дойдем до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз", — отметил Кадыров.
Ранее он заявил, что на территории этой страны погибли двое чеченских военных, еще шестеро получили ранения. По данным Минобороны, среди российских войск есть погибшие и раненые, однако потери среди украинских войск и националистов в несколько раз выше.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
28 февраля, 00:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров предупредил Запад о "жесткой мести" из-за антироссийских санкций
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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