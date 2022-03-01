https://ria.ru/20220301/izrail-1775844495.html

Израиль сохраняет осторожную позицию по Украине, заявил Беннет

Израиль сохраняет осторожную позицию по Украине, заявил Беннет - РИА Новости, 01.03.2022

Израиль сохраняет осторожную позицию по Украине, заявил Беннет

Израиль выбрал осторожную позицию по Украине, которая позволяет сохранять доверие сторон конфликта и помогать, заявил премьер-министр Нафтали Беннет на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:03

2022-03-01T15:03

2022-03-01T15:03

в мире

израиль

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

нафтали беннет

иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Израиль выбрал осторожную позицию по Украине, которая позволяет сохранять доверие сторон конфликта и помогать, заявил премьер-министр Нафтали Беннет на специальном форуме Службы внешней разведки Моссад, видео заявления распространила канцелярия премьера."С первой минуты Израиль выбрал осторожную позицию по Украине, которая позволяет нам соблюдать и наши интересы, и оставаться одним из заслуживающих доверия игроков, которые могут говорить напрямую с обеими сторонами и помогать. Мы помогаем тихо", - сказал Беннет.Он сказал, что из-за событий на Украине современная модель мироустройства переживает серьезный кризис.Накануне министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид в специальном заявлении сказал, что Израиль поддержит резолюцию с осуждением действий России на Украине при голосовании на Генассамблее ООН. Глава дипломатического ведомства отметил, что Израиль будет частью международных усилий по оказанию помощи Украине, так как "этого требует моральный и исторический долг".В заявлении Беннет коснулся также готовящегося соглашения по СВПД с Тегераном, отметив, что новое соглашение по ядерной программе не будет ограничивать свободу действий Израиля по обеспечению собственной безопасности. По словам премьера, по результатам соглашения у Ирана уже через два с половиной года появится возможность строить новые центрифуги по обогащению урана - без каких либо ограничений.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775742832.html

https://ria.ru/20220225/obsuzhdenie-1774928286.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), нафтали беннет, иран, тегеран (город), генеральная ассамблея оон, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вооруженные силы рф, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр