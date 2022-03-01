Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена
Турецкий историк Ортайлы: Путин — самый ценный человек среди всех европейских лидеров
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Известный турецкий историк крымскотатарского происхождения Ильбер Ортайлы заявил, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, который является высококвалифицированным государственным деятелем, в действиях лидера США Джо Байдена видна политическая безнравственность.
"Путин - самый ценный человек среди всех европейских лидеров. Он хороший государственный деятель, имеет квалификацию государственного деятеля, вырос в системе КГБ, владеет языками, особенно немецким. Никакого сравнения с президентом США Байденом. У Байдена нет ни предвидения, ни стиля. Налицо общая политическая безнравственность и неуклюжие действия", — приводит слова историка телеканал TGRT Haber.
По словам Ортайлы нынешние решения России в отношении Украины не стали для него неожиданными, поскольку Путин – "человек, который действует с русским духом" и считает граждан обеих стран одной нацией. Сам же историк признался, что был удивлен, когда президент России в своем обращении назвал украинцев "своим народом" (в интерпретации Ортайлы – ред.), отметив, что "даже люди из Измира и Эрзурума (города в разных регионах Турции – ред.) не чувствуют себя так близко друг к другу".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.