https://ria.ru/20220301/istoriya-1775755756.html

Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена

Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена - РИА Новости, 01.03.2022

Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена

Известный турецкий историк крымскотатарского происхождения Ильбер Ортайлы заявил, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, который является... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:59

2022-03-01T10:59

2022-03-01T10:59

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359020_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_7284404adff8cc44f042805d6fabbaf5.jpg

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Известный турецкий историк крымскотатарского происхождения Ильбер Ортайлы заявил, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, который является высококвалифицированным государственным деятелем, в действиях лидера США Джо Байдена видна политическая безнравственность.По словам Ортайлы нынешние решения России в отношении Украины не стали для него неожиданными, поскольку Путин – "человек, который действует с русским духом" и считает граждан обеих стран одной нацией. Сам же историк признался, что был удивлен, когда президент России в своем обращении назвал украинцев "своим народом" (в интерпретации Ортайлы – ред.), отметив, что "даже люди из Измира и Эрзурума (города в разных регионах Турции – ред.) не чувствуют себя так близко друг к другу".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/obvinenie-1774514920.html

россия

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф