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Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена
Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена - РИА Новости, 01.03.2022
Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена
Известный турецкий историк крымскотатарского происхождения Ильбер Ортайлы заявил, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, который является... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:59
2022-03-01T10:59
в мире
владимир путин
россия
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донбасс
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АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Известный турецкий историк крымскотатарского происхождения Ильбер Ортайлы заявил, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, который является высококвалифицированным государственным деятелем, в действиях лидера США Джо Байдена видна политическая безнравственность.По словам Ортайлы нынешние решения России в отношении Украины не стали для него неожиданными, поскольку Путин – "человек, который действует с русским духом" и считает граждан обеих стран одной нацией. Сам же историк признался, что был удивлен, когда президент России в своем обращении назвал украинцев "своим народом" (в интерпретации Ортайлы – ред.), отметив, что "даже люди из Измира и Эрзурума (города в разных регионах Турции – ред.) не чувствуют себя так близко друг к другу".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы рф
10:59 01.03.2022
 
Турецкий историк сравнил лидерские качества Путина и Байдена

Турецкий историк Ортайлы: Путин — самый ценный человек среди всех европейских лидеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
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АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Известный турецкий историк крымскотатарского происхождения Ильбер Ортайлы заявил, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, который является высококвалифицированным государственным деятелем, в действиях лидера США Джо Байдена видна политическая безнравственность.

"Путин - самый ценный человек среди всех европейских лидеров. Он хороший государственный деятель, имеет квалификацию государственного деятеля, вырос в системе КГБ, владеет языками, особенно немецким. Никакого сравнения с президентом США Байденом. У Байдена нет ни предвидения, ни стиля. Налицо общая политическая безнравственность и неуклюжие действия", — приводит слова историка телеканал TGRT Haber.

По словам Ортайлы нынешние решения России в отношении Украины не стали для него неожиданными, поскольку Путин – "человек, который действует с русским духом" и считает граждан обеих стран одной нацией. Сам же историк признался, что был удивлен, когда президент России в своем обращении назвал украинцев "своим народом" (в интерпретации Ортайлы – ред.), отметив, что "даже люди из Измира и Эрзурума (города в разных регионах Турции – ред.) не чувствуют себя так близко друг к другу".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 11:43В мире
Экс-госсекретарь США заявил о вине Байдена в эскалации в Донбассе
 
В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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