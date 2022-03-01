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Пользователи пожаловались на работу Instagram
Пользователи пожаловались на работу Instagram - РИА Новости, 01.03.2022
Пользователи пожаловались на работу Instagram
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:02
2022-03-01T10:02
общество
технологии
россия
франция
сша
instagram
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 9.37 мск было зафиксировано 1 597 жалоб. По данным Downdetector, большинство пользователей (82%) жалуются на проблемы с работой приложения, 11% - не могут войти в профиль, 7% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных
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общество, технологии, россия, франция, сша, instagram
10:02 01.03.2022
 
Пользователи пожаловались на работу Instagram

Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 9.37 мск было зафиксировано 1 597 жалоб. По данным Downdetector, большинство пользователей (82%) жалуются на проблемы с работой приложения, 11% - не могут войти в профиль, 7% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 05:24
В работе Facebook произошел сбой
 
ОбществоТехнологииРоссияФранцияСШАInstagram
 
 
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