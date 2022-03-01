https://ria.ru/20220301/instagram-1775742200.html
Пользователи пожаловались на работу Instagram
Пользователи пожаловались на работу Instagram - РИА Новости, 01.03.2022
Пользователи пожаловались на работу Instagram
Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:02
2022-03-01T10:02
2022-03-01T10:02
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instagram
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 9.37 мск было зафиксировано 1 597 жалоб. По данным Downdetector, большинство пользователей (82%) жалуются на проблемы с работой приложения, 11% - не могут войти в профиль, 7% - жалуются на работу веб-сайта. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, франция, сша, instagram
Пользователи пожаловались на работу Instagram
Пользователи Instagram жалуются на проблемы в работе сервиса