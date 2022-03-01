Импортозамещение должно стать основой экономики, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: импортозамещение должно стать основой экономики
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание по повышению устойчивости экономики
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Импортозамещение должно стать основным направлением деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки", - заявил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер, таким образом просто "маски сняты".
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