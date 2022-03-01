https://ria.ru/20220301/importozameschenie-1775835779.html

Импортозамещение должно стать основой экономики, заявил Мишустин

Импортозамещение должно стать основой экономики, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2022

Импортозамещение должно стать основой экономики, заявил Мишустин

Импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:35

2022-03-01T14:35

2022-03-01T14:35

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Импортозамещение должно стать основным направлением деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки", - заявил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые масштабные санкции в отношении России, затрагивающие многие отрасли экономики, но в первую очередь банковскую и финансовую сферы. В Кремле заявили, что дискриминационные меры, недобросовестная конкуренция в отношении России были и раньше, но сейчас эти агрессивные действия носят ультраконцентрированный характер, таким образом просто "маски сняты".

https://ria.ru/20211223/pushkov-1765027704.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, михаил мишустин