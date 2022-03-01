https://ria.ru/20220301/importozameschenie-1775821211.html
Мишустин призвал активизировать импортозамещение
Мишустин призвал активизировать импортозамещение - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин призвал активизировать импортозамещение
России необходимо активизировать использование имеющихся инструментов импортозамещения в целях противодействия санкциям, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:59
2022-03-01T13:59
2022-03-01T13:59
экономика
евросоюз
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. России необходимо активизировать использование имеющихся инструментов импортозамещения в целях противодействия санкциям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."С учетом постоянно нарастающих санкционных угроз, нами по поручениям президента за последние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. В текущих условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты", - сказал Мишустин, открывая совещание по повышению устойчивости развития российской экономики.Он отметил, что "США и Евросоюз продолжают санкционное давление - они перешли от преследования конкретных политиков и бизнес-структур к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы российских граждан".
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775794644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, михаил мишустин
Мишустин призвал активизировать импортозамещение
Премьер Мишустин призвал активизировать импортозамещение для противодействия санкциям
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. России необходимо активизировать использование имеющихся инструментов импортозамещения в целях противодействия санкциям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С учетом постоянно нарастающих санкционных угроз, нами по поручениям президента за последние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. В текущих условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты", - сказал Мишустин, открывая совещание по повышению устойчивости развития российской экономики.
Он отметил, что "США и Евросоюз
продолжают санкционное давление - они перешли от преследования конкретных политиков и бизнес-структур к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы российских граждан".