https://ria.ru/20220301/importozameschenie-1775821211.html

Мишустин призвал активизировать импортозамещение

Мишустин призвал активизировать импортозамещение - РИА Новости, 01.03.2022

Мишустин призвал активизировать импортозамещение

России необходимо активизировать использование имеющихся инструментов импортозамещения в целях противодействия санкциям, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:59

2022-03-01T13:59

2022-03-01T13:59

экономика

евросоюз

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. России необходимо активизировать использование имеющихся инструментов импортозамещения в целях противодействия санкциям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."С учетом постоянно нарастающих санкционных угроз, нами по поручениям президента за последние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. В текущих условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты", - сказал Мишустин, открывая совещание по повышению устойчивости развития российской экономики.Он отметил, что "США и Евросоюз продолжают санкционное давление - они перешли от преследования конкретных политиков и бизнес-структур к более широким ограничениям, напрямую затрагивающим интересы российских граждан".

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775794644.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, евросоюз, михаил мишустин