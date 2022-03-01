В США призвали остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине
Сенатор в США призвал остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Джо Манчин призвал власти страны остановить импорт сырой нефти из России в связи с происходящим на Украине.
По мнению сенатора, российский лидер Владимир Путин использует энергоресурсы "в качестве оружия". Но, несмотря на осуждение в США действий России, Соединенные Штаты продолжают ввозить "более полумиллиона баррелей" нефти и и нефтепродуктов из России в день, заявил Манчин.
Как подчеркнул сенатор, продолжение импорта составляет "явную и насущную угрозу" безопасности США.
"Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас. Я призываю администрацию и партнеров в промышленных партнеров незамедлительно принять меры, вплоть до и включая запрет импорта сырой нефти из России... Продолжать полагаться на российские энергоресурсы, когда... атакуют Украину - бессмысленно", - говорится в заявлении группы демократов в комитете сената по вопросам энергетики и природных ресурсов, председателем которого является сенатор Манчин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: Е. Зайцева