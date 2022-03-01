Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/import-1775726834.html
В США призвали остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине
В США призвали остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
В США призвали остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине
Американский сенатор-демократ Джо Манчин призвал власти страны остановить импорт сырой нефти из России в связи с происходящим на Украине. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:36
2022-03-01T08:36
россия
сша
вооруженные силы рф
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580883619_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_77fa4ee366ab4860443a60fc4e696806.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Джо Манчин призвал власти страны остановить импорт сырой нефти из России в связи с происходящим на Украине.По мнению сенатора, российский лидер Владимир Путин использует энергоресурсы "в качестве оружия". Но, несмотря на осуждение в США действий России, Соединенные Штаты продолжают ввозить "более полумиллиона баррелей" нефти и и нефтепродуктов из России в день, заявил Манчин.Как подчеркнул сенатор, продолжение импорта составляет "явную и насущную угрозу" безопасности США."Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас. Я призываю администрацию и партнеров в промышленных партнеров незамедлительно принять меры, вплоть до и включая запрет импорта сырой нефти из России... Продолжать полагаться на российские энергоресурсы, когда... атакуют Украину - бессмысленно", - говорится в заявлении группы демократов в комитете сената по вопросам энергетики и природных ресурсов, председателем которого является сенатор Манчин.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ssha-1773518695.html
https://ria.ru/20220209/senatory-1771972489.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580883619_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_07f02f061ecea95fbc97ba5d27f2d7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вооруженные силы рф, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
08:36 01.03.2022
 
В США призвали остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине

Сенатор в США призвал остановить импорт нефти из России из-за ситуации на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Прохожие переходят улицу перед зданием Капитолия в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Джо Манчин призвал власти страны остановить импорт сырой нефти из России в связи с происходящим на Украине.
По мнению сенатора, российский лидер Владимир Путин использует энергоресурсы "в качестве оружия". Но, несмотря на осуждение в США действий России, Соединенные Штаты продолжают ввозить "более полумиллиона баррелей" нефти и и нефтепродуктов из России в день, заявил Манчин.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 11:49Сказано в эфире
Эксперт объяснил решение сената США о поддержке санкций против России
Как подчеркнул сенатор, продолжение импорта составляет "явную и насущную угрозу" безопасности США.
"Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас. Я призываю администрацию и партнеров в промышленных партнеров незамедлительно принять меры, вплоть до и включая запрет импорта сырой нефти из России... Продолжать полагаться на российские энергоресурсы, когда... атакуют Украину - бессмысленно", - говорится в заявлении группы демократов в комитете сената по вопросам энергетики и природных ресурсов, председателем которого является сенатор Манчин.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 22:57
В сенате США призвали Байдена предоставить Киеву доступ к разведданным
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
РоссияСШАВооруженные силы РФВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала