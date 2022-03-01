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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/gruziya-1775841033.html
Власти Грузии пообещали не позволить втянуть страну в конфликт на Украине
Власти Грузии пообещали не позволить втянуть страну в конфликт на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Власти Грузии пообещали не позволить втянуть страну в конфликт на Украине
Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" пытается втянуть страну в конфликт на Украине, власти Грузии этого не допустят, заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:51
2022-03-01T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
грузия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ТБИЛИСИ, 1 мар - РИА Новости. Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" пытается втянуть страну в конфликт на Украине, власти Грузии этого не допустят, заявил председатель правящей политсилы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."В Грузии ведется координированная попытка прямого подключения страны к военному конфликту. Мы этого не допустим. Что касается координации в Грузии, ее частью является та политическая сила, которая всегда была замечена на предательстве - конечно же, это "Национальное движение" ("Единое национальное движение", самая крупная в стране оппозиционная партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили - ред.)", - сказал Кобахидзе на брифинге. По его словам, вместе с Тбилиси от санкций против РФ отказались Молдавия, Азербайджан, Израиль и другие, но украинская сторона не отзывала своих послов из этих стран, в отличие от Грузии. "Причина в этом одна - интерес в том, чтобы Молдавия, Израиль или другие подключились к военному конфликту. Нет... мы не присоединимся к военному конфликту", - заключил Кобахидзе.Накануне группа грузинских добровольцев собралась в Тбилисском аэропорту, утверждая, что украинский самолет должен был забрать их на Украину, где они собирались помочь местному населению. При этом позже добровольцы сообщили, что правительство Грузии не выдало разрешение на приземление самолета в Тбилиси.В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции с требованием присоединиться к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220301/posol-1775809504.html
https://ria.ru/20220228/gruziya-1775600755.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775534358.html
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грузия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
14:51 01.03.2022 (обновлено: 15:28 01.03.2022)
 
Власти Грузии пообещали не позволить втянуть страну в конфликт на Украине

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе пообещал удержать страну от конфликта на Украине

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 1 мар - РИА Новости. Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" пытается втянуть страну в конфликт на Украине, власти Грузии этого не допустят, заявил председатель правящей политсилы "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Грузии ведется координированная попытка прямого подключения страны к военному конфликту. Мы этого не допустим. Что касается координации в Грузии, ее частью является та политическая сила, которая всегда была замечена на предательстве - конечно же, это "Национальное движение" ("Единое национальное движение", самая крупная в стране оппозиционная партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили - ред.)", - сказал Кобахидзе на брифинге.
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По его словам, вместе с Тбилиси от санкций против РФ отказались Молдавия, Азербайджан, Израиль и другие, но украинская сторона не отзывала своих послов из этих стран, в отличие от Грузии. "Причина в этом одна - интерес в том, чтобы Молдавия, Израиль или другие подключились к военному конфликту. Нет... мы не присоединимся к военному конфликту", - заключил Кобахидзе.
Накануне группа грузинских добровольцев собралась в Тбилисском аэропорту, утверждая, что украинский самолет должен был забрать их на Украину, где они собирались помочь местному населению. При этом позже добровольцы сообщили, что правительство Грузии не выдало разрешение на приземление самолета в Тбилиси.
В Тбилиси ежедневно проходят многотысячные акции с требованием присоединиться к введенным Западом финансовым и экономическим санкциям против России.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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