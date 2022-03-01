https://ria.ru/20220301/grivna-1775737681.html

В ЛНР рассказали о будущем гривны на освобождаемых территориях

В ЛНР рассказали о будущем гривны на освобождаемых территориях - РИА Новости, 01.03.2022

В ЛНР рассказали о будущем гривны на освобождаемых территориях

Гривна временно останется в обращении на освобождаемой территории ЛНР, заявил во вторник представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:44

2022-03-01T09:44

2022-03-01T09:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гривна временно останется в обращении на освобождаемой территории ЛНР, заявил во вторник представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко."Руководством республики было принято решение, что временно украинская гривна, которая так или иначе осталась на территориях, которые уже освобождены, также котируется в качестве валюты в ЛНР. То есть, некий фиксированный курс, по которому можно обменивать гривны на рубли", - сказал Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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луганская народная республика

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр