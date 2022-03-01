https://ria.ru/20220301/gosuslugi-1775926203.html

"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак

"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак - РИА Новости, 01.03.2022

"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак

Портал "Госуслуги" временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак, решение принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:38

2022-03-01T20:38

2022-03-01T20:53

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Портал "Госуслуги" временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак, решение принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян, сообщается на сайте "Объясняем.РФ" ."Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян, сообщает Минцифры и РКН", - говорится в сообщении.Портал отмечает, что технические службы решают этот вопрос, в ближайшее время вход на "Госуслуги" из других стран будет восстановлен.В воскресенье Минцифры сообщило, что на портал "Госуслуги" был совершен ряд профессиональных целевых атак, все успешно отражены.Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, ресурс станет источником проверенной и оперативной информации.

https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

https://ria.ru/20220225/kibervoyna-1774934880.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий чернышенко