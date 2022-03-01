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"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак
"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак - РИА Новости, 01.03.2022
"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак
Портал "Госуслуги" временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак, решение принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:38
2022-03-01T20:53
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Портал "Госуслуги" временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак, решение принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян, сообщается на сайте "Объясняем.РФ" ."Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян, сообщает Минцифры и РКН", - говорится в сообщении.Портал отмечает, что технические службы решают этот вопрос, в ближайшее время вход на "Госуслуги" из других стран будет восстановлен.В воскресенье Минцифры сообщило, что на портал "Госуслуги" был совершен ряд профессиональных целевых атак, все успешно отражены.Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, ресурс станет источником проверенной и оперативной информации.
https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий чернышенко
20:38 01.03.2022 (обновлено: 20:53 01.03.2022)
 
"Госуслуги" временно недоступны из других стран из-за угрозы DDoS-атак

Портал "Госуслуги" временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Портал "Госуслуги" временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак, решение принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян, сообщается на сайте "Объясняем.РФ" .
"Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян, сообщает Минцифры и РКН", - говорится в сообщении.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 18:11
Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей кибервойну России
Портал отмечает, что технические службы решают этот вопрос, в ближайшее время вход на "Госуслуги" из других стран будет восстановлен.
В воскресенье Минцифры сообщило, что на портал "Госуслуги" был совершен ряд профессиональных целевых атак, все успешно отражены.
Во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, ресурс станет источником проверенной и оперативной информации.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий Чернышенко
 
 
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