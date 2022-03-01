https://ria.ru/20220301/gosizmena-1775743640.html

Климов предупредил об ответственности за государственную измену

Климов предупредил об ответственности за государственную измену - РИА Новости, 01.03.2022

Климов предупредил об ответственности за государственную измену

В Уголовном кодексе России предусмотрена ответственность за публичные призывы к войне для граждан, которые сознательно сотрудничают с зарубежными... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:09

2022-03-01T10:09

2022-03-01T17:50

россия

совет федерации рф

андрей климов

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вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Уголовном кодексе России предусмотрена ответственность за публичные призывы к войне для граждан, которые сознательно сотрудничают с зарубежными антироссийскими центрами, нанося ущерб нашей национальной безопасности, в УК есть статья "Государственная измена", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов."Сегодня проводим плановое заседание сенаторской комиссии по защите российского суверенитета. Первым вопросом рассмотрим крайне важную и очень актуальную в наши дни тему привлечения к ответственности реальных поджигателей войны с Россией", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Он напомнил, что на этот счет в УК России есть две специальные статьи: 353-я ("Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны") и 354-я ("Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны")."А для граждан самой России, которые сознательно сотрудничают с зарубежными антироссийскими центрами, нанося явный ущерб нашей национальной безопасности, в УК есть статья "Государственная измена" (ст. 275). Главное здесь — "неотвратимость и адресность наказания всех подлинно виновных в преступлениях, где бы они ни находились и чем бы ни занимались", — написал Климов."О тех, кто, являясь российскими гражданами, сознательно работают против нашего Отечества в прямом взаимодействии с зарубежными антироссийскими центрами. Мы уже напоминали им с площадки нашей сенаторской комиссии о статье 275 действующего УК России ("Государственная измена"), — сказал политик на заседании комиссии во вторник.Он отметил, что статья УК предусматривает суровое наказание за такие деяния, как "оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителями в деятельности, направленной против безопасности России".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановливается подача воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками — им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220216/gosizmena-1773055767.html

https://ria.ru/20220127/gosizmena-1769804385.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, андрей климов, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин