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Две трети Горловки остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

Две трети Горловки остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.03.2022

Две трети Горловки остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр города Горловка Иван Приходько заявил, что из-за атак украинских военных перебита линия электропередач, две трети города остались без электричества, число... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:32

2022-03-01T09:32

2022-03-01T09:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Мэр города Горловка Иван Приходько заявил, что из-за атак украинских военных перебита линия электропередач, две трети города остались без электричества, число пострадавших возросло до пяти.Ранее Приходько сообщал о трех пострадавших."Горловка. Перебита линия 110кв. 2/3 города без электричества... Пять человек получили ранения", - написал он в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, горловка