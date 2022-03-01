https://ria.ru/20220301/google-1775877107.html

Суд в Москве отказался отменять штраф в три миллиона рублей для Google

Суд в Москве отказался отменять штраф в три миллиона рублей для Google - РИА Новости, 01.03.2022

Суд в Москве отказался отменять штраф в три миллиона рублей для Google

Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере три миллиона рублей, назначенный компании Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:01

2022-03-01T17:01

2022-03-01T17:01

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере три миллиона рублей, назначенный компании Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Решениями Таганского суда Москвы оставлены без изменения решения мирового судьи, которыми Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначены штрафы по двум делам - всего на 3 миллиона рублей", - сказала она.Ранее компанию неоднократно штрафовали в России - за неудаление запрещённого контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Кроме того, в конце декабря Google впервые получил оборотный штраф - на 7,2 миллиарда рублей. Суд отклонил жалобу на этот штраф, решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20220301/google-1775872709.html

https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775855537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, москва, россия, google, происшествия