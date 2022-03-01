https://ria.ru/20220301/google-1775872709.html
Суд в Москве объяснил, за что оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей
Суд в Москве объяснил, за что оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.03.2022
Суд в Москве объяснил, за что оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей
Таганский суд Москвы признал законным оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей, назначенный за неудаление недостоверной и опасной информации, в том числе... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:47
2022-03-01T16:47
2022-03-01T16:47
россия
google
федеральная налоговая служба (фнс россии)
youtube
meta (метавселенная)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей, назначенный за неудаление недостоверной и опасной информации, в том числе видеороликов о зацеперах, сказано в мотивировочной части решения суда.Ранее мировой суд неоднократно штрафовал поисковик за неудаление информации, доступ к которой законодательно ограничен. Позднее за неоднократное нарушение данных норм суд назначил штраф 7,2 миллиарда рублей - 5% от выручки компании в России (сумма рассчитана на основании справки ФНС РФ).В решении суд указывает, какая именно информация стала причиной для штрафа - недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности; запрещенная информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц.Ссылка, указанная в решении суда, ведет на страничку YouTube, посвященную зацеперам."Следовательно, назначенный мировым судьей размер административного штрафа является справедливым и соразмерным содеянному, соответствует конституционным принципам дифференцированности, законности, неотвратимости наказания, отвечает признаку индивидуализации административной ответственности, согласуется с его предупредительными целями", - решил суд апелляционной инстанции и отклонил жалобу представителя компании.Зацеперы - люди, практикующие проезд на поездах и электричках с внешней стороны - на крышах, между вагонами, с боковых и торцевых сторон. Этот способ передвижение считается крайне опасным, чреват ЧП, прокуратура нередко требует удалять из сети подробности.В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.Ранее суд отклонил жалобу Meta.
https://ria.ru/20220301/roskomnadzor-1775855537.html
https://ria.ru/20220301/meta-1775849581.html
https://ria.ru/20220301/sputnik-1775773596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, google, федеральная налоговая служба (фнс россии), youtube, meta (метавселенная), происшествия
Суд в Москве объяснил, за что оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей
Суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за видео о зацеперах
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей, назначенный за неудаление недостоверной и опасной информации, в том числе видеороликов о зацеперах, сказано в мотивировочной части решения суда.
Ранее мировой суд неоднократно штрафовал поисковик за неудаление информации, доступ к которой законодательно ограничен. Позднее за неоднократное нарушение данных норм суд назначил штраф 7,2 миллиарда рублей - 5% от выручки компании в России
(сумма рассчитана на основании справки ФНС
РФ).
В решении суд указывает, какая именно информация стала причиной для штрафа - недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности; запрещенная информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц.
Ссылка, указанная в решении суда, ведет на страничку YouTube, посвященную зацеперам.
"Следовательно, назначенный мировым судьей размер административного штрафа является справедливым и соразмерным содеянному, соответствует конституционным принципам дифференцированности, законности, неотвратимости наказания, отвечает признаку индивидуализации административной ответственности, согласуется с его предупредительными целями", - решил суд апелляционной инстанции и отклонил жалобу представителя компании.
Зацеперы - люди, практикующие проезд на поездах и электричках с внешней стороны - на крышах, между вагонами, с боковых и торцевых сторон. Этот способ передвижение считается крайне опасным, чреват ЧП, прокуратура нередко требует удалять из сети подробности.
В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google
7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.
Ранее суд отклонил жалобу Meta.