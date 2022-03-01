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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/gia-1775886286.html
Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории
Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории - РИА Новости, 01.03.2022
Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории
Вопросы о событиях в Донбассе могут появиться в ГИА по истории в следующем году, как только появятся в учебниках, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:34
2022-03-01T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вопросы о событиях в Донбассе могут появиться в ГИА по истории в следующем году, как только появятся в учебниках, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Это должно появиться в учебниках, соответствовать программам. Если министерство просвещения быстро реагирует, это будет включено – значит, это событие будет рассматриваться в экзамене. Есть у нас опыт – "Крымская весна", воссоединение России с Крымом – у нас в этот год были вопросы, посвященные этому событию", - сказал Музаев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, россия
17:34 01.03.2022
 
Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории

Глава Рособрнадзора Музаев: вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроведение экзамена
Проведение экзамена - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вопросы о событиях в Донбассе могут появиться в ГИА по истории в следующем году, как только появятся в учебниках, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Это должно появиться в учебниках, соответствовать программам. Если министерство просвещения быстро реагирует, это будет включено – значит, это событие будет рассматриваться в экзамене. Есть у нас опыт – "Крымская весна", воссоединение России с Крымом – у нас в этот год были вопросы, посвященные этому событию", - сказал Музаев.
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Вчера, 13:30
"Я вернулся домой". Что происходит в селах, освобожденных армией ДНР
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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