https://ria.ru/20220301/gia-1775886286.html

Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории

Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории - РИА Новости, 01.03.2022

Вопросы о событиях в Донбассе могут включить в ГИА по истории

Вопросы о событиях в Донбассе могут появиться в ГИА по истории в следующем году, как только появятся в учебниках, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:34

2022-03-01T17:34

2022-03-01T17:34

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общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вопросы о событиях в Донбассе могут появиться в ГИА по истории в следующем году, как только появятся в учебниках, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Это должно появиться в учебниках, соответствовать программам. Если министерство просвещения быстро реагирует, это будет включено – значит, это событие будет рассматриваться в экзамене. Есть у нас опыт – "Крымская весна", воссоединение России с Крымом – у нас в этот год были вопросы, посвященные этому событию", - сказал Музаев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, россия