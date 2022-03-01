https://ria.ru/20220301/gergiev-1775779785.html

Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева

Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева - РИА Новости, 01.03.2022

Мюнхенский филармонический оркестр уволил Гергиева

Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации России... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:03

2022-03-01T12:03

2022-03-01T18:32

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БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации России на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на мэра города Дитера Райтера.В прошлую пятницу Райтер заявлял, что если российский музыкант "не обозначит свою позицию к понедельнику, то он не сможет оставаться главным дирижером" филармонии.Как сообщает во вторник DPA, Райтер объявил о разрыве контракта Мюнхенского филармонического оркестра с Гергиевым.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220225/karnegi-kholl-1774930766.html

https://ria.ru/20220301/visa-1775781124.html

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Ольга Маркова

в мире, валерий гергиев, культура, новости культуры, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мюнхенский филармонический оркестр