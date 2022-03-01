https://ria.ru/20220301/gaz-1775922751.html

Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован

Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован - РИА Новости, 01.03.2022

Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован

В обозримом времени "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:11

2022-03-01T20:11

2022-03-01T20:11

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россия

германия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 1 мар – РИА Новости. В обозримом времени "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам."У нас был "Северным поток — 2", теперь не просматривается, что "Северный поток — 2" в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение", - сказал Хабек.Он добавил, что Германия в последние десять лет проводила "по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику" в отношении России, в результате которого впала в "большую энергополитическую зависимость". Министр подчеркнул, что с момента прихода к власти нового правительства ФРГ эта ситуация изменилась.

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, германия, северный поток — 2