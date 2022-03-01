https://ria.ru/20220301/gaz-1775922751.html
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован - РИА Новости, 01.03.2022
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован
В обозримом времени "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:11
2022-03-01T20:11
2022-03-01T20:11
в мире
россия
германия
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
БЕРЛИН, 1 мар – РИА Новости. В обозримом времени "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам."У нас был "Северным поток — 2", теперь не просматривается, что "Северный поток — 2" в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение", - сказал Хабек.Он добавил, что Германия в последние десять лет проводила "по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику" в отношении России, в результате которого впала в "большую энергополитическую зависимость". Министр подчеркнул, что с момента прихода к власти нового правительства ФРГ эта ситуация изменилась.
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, северный поток — 2
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" в обозримом времени не будет сертифицирован