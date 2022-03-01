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Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован - РИА Новости, 01.03.2022
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован
В обозримом времени "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:11
2022-03-01T20:11
в мире
россия
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 1 мар – РИА Новости. В обозримом времени "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам."У нас был "Северным поток — 2", теперь не просматривается, что "Северный поток — 2" в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение", - сказал Хабек.Он добавил, что Германия в последние десять лет проводила "по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику" в отношении России, в результате которого впала в "большую энергополитическую зависимость". Министр подчеркнул, что с момента прихода к власти нового правительства ФРГ эта ситуация изменилась.
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в мире, россия, германия, северный поток — 2
20:11 01.03.2022
 
Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" не будет сертифицирован

Минэкономики ФРГ: "Северный поток — 2" в обозримом времени не будет сертифицирован

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 мар – РИА Новости. В обозримом времени "Северный поток — 2" не будет сертифицирован, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам.
"У нас был "Северным поток — 2", теперь не просматривается, что "Северный поток — 2" в каком-либо обозримом времени получил бы разрешение", - сказал Хабек.
Он добавил, что Германия в последние десять лет проводила "по меньшей мере, наивную, возможно, неправильную политику" в отношении России, в результате которого впала в "большую энергополитическую зависимость". Министр подчеркнул, что с момента прихода к власти нового правительства ФРГ эта ситуация изменилась.
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока ‑ 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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