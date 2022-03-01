https://ria.ru/20220301/gaz-1775895942.html
Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.03.2022
Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник подскакивали выше 1400 долларов за тысячу кубометров, а их рост превышал 20%, затем замедлившись до 17-18%,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:09
2022-03-01T18:09
2022-03-01T18:29
россия
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цены
природный газ
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник подскакивали выше 1400 долларов за тысячу кубометров, а их рост превышал 20%, затем замедлившись до 17-18%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF после скачка выше 1400 долларов несколько скорректировалась и с 18.00 до 18.10 мск колебалась в диапазоне 1340-1370 долларов. Пока ценовой максимум дня составил 1418,5 доллара, он был достигнут в 17.52 мск. Это было почти на 24% выше расчетной цены накануне - 1141,8 доллара.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220301/gaz-1775733192.html
https://ria.ru/20220301/gaz-1775713757.html
https://ria.ru/20220301/neft-1775885354.html
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7 495 645-6601
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россия, европа, экономика, в мире, цены, природный газ
18:09 01.03.2022 (обновлено: 18:29 01.03.2022)
Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 23% и превысили 1400 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник подскакивали выше 1400 долларов за тысячу кубометров, а их рост превышал 20%, затем замедлившись до 17-18%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Стоимость фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF после скачка выше 1400 долларов несколько скорректировалась и с 18.00 до 18.10 мск колебалась в диапазоне 1340-1370 долларов. Пока ценовой максимум дня составил 1418,5 доллара, он был достигнут в 17.52 мск. Это было почти на 24% выше расчетной цены накануне - 1141,8 доллара.
Цены на газ в Европе
в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
.
Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.