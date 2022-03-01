https://ria.ru/20220301/gaz-1775895942.html

Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.03.2022

Цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник подскакивали выше 1400 долларов за тысячу кубометров, а их рост превышал 20%, затем замедлившись до 17-18%,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:09

2022-03-01T18:09

2022-03-01T18:29

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник подскакивали выше 1400 долларов за тысячу кубометров, а их рост превышал 20%, затем замедлившись до 17-18%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Стоимость фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF после скачка выше 1400 долларов несколько скорректировалась и с 18.00 до 18.10 мск колебалась в диапазоне 1340-1370 долларов. Пока ценовой максимум дня составил 1418,5 доллара, он был достигнут в 17.52 мск. Это было почти на 24% выше расчетной цены накануне - 1141,8 доллара.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220301/gaz-1775733192.html

https://ria.ru/20220301/gaz-1775713757.html

https://ria.ru/20220301/neft-1775885354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, экономика, в мире, цены, природный газ