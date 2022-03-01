09:23 01.03.2022 (обновлено: 09:48 01.03.2022)
Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме
Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме, "Ямал — Европа" работал в аверсе
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию 1 марта держится у максимальных по контрактным обязательствам "Газпрома" значений, при этом по газопроводу "Ямал-Европа" продолжают периодически возобновляться прямые поставки, свидетельствуют данные операторов ГТС.
Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 марта составляют 109,3 миллиона кубометров. Это соответствует максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" на этот год. Транзит газа РФ держится вблизи этих значений с конца прошлой недели.
"Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямалу-Европе" 26 февраля впервые с декабря.
Спрос на российский газ вырос на прошлой неделе из-за обострившихся геополитических рисков, связанных с началом военной операции России на Украине 24 февраля. Одновременно с этим снизилась и выработка ветрогенерации в Европе, свидетельствуют данные Wind Europe. Если в прошлый понедельник она находилось на уровне 29,2% от общего объема выработанной электроэнергии в ЕС, то в этот - упала до 14,3%. В среднем генерация ВЭС на прошлой неделе сократилась в общем объеме на 3 процентных пункта.
Цены на газ в Европе остаются волатильными. Цена фьючерсов на газ по индексу голландского TTF к закрытию торгов понедельника составила 1130 долларов за тысячу кубометров, а в ходе них подскакивала выше 1450 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Спотовая цена на TTF с поставкой "на день вперед" выросла до 1143 долларов.