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Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме
Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме - РИА Новости, 01.03.2022
Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме
Транзит российского газа через украинскую территорию 1 марта держится у максимальных по контрактным обязательствам "Газпрома" значений, при этом по газопроводу... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T09:23
2022-03-01T09:48
экономика
россия
польша
германия
оператор гтс украины
газпром
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию 1 марта держится у максимальных по контрактным обязательствам "Газпрома" значений, при этом по газопроводу "Ямал-Европа" продолжают периодически возобновляться прямые поставки, свидетельствуют данные операторов ГТС.Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 марта составляют 109,3 миллиона кубометров. Это соответствует максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" на этот год. Транзит газа РФ держится вблизи этих значений с конца прошлой недели.Между тем ночью газопровод "Ямал-Европа" возвращался к аверсу, физический поток газа шел напрямую транзитом через Польшу в Германию с 2 ночи и, вероятно, продлился вплоть до начало новых газовых суток, то есть 8 утра мск 1 марта, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade."Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямалу-Европе" 26 февраля впервые с декабря.Спрос на российский газ вырос на прошлой неделе из-за обострившихся геополитических рисков, связанных с началом военной операции России на Украине 24 февраля. Одновременно с этим снизилась и выработка ветрогенерации в Европе, свидетельствуют данные Wind Europe. Если в прошлый понедельник она находилось на уровне 29,2% от общего объема выработанной электроэнергии в ЕС, то в этот - упала до 14,3%. В среднем генерация ВЭС на прошлой неделе сократилась в общем объеме на 3 процентных пункта.Цены на газ в Европе остаются волатильными. Цена фьючерсов на газ по индексу голландского TTF к закрытию торгов понедельника составила 1130 долларов за тысячу кубометров, а в ходе них подскакивала выше 1450 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Спотовая цена на TTF с поставкой "на день вперед" выросла до 1143 долларов.
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россия
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экономика, россия, польша, германия, оператор гтс украины, газпром, украина
09:23 01.03.2022 (обновлено: 09:48 01.03.2022)
 
Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме

Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме, "Ямал — Европа" работал в аверсе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию 1 марта держится у максимальных по контрактным обязательствам "Газпрома" значений, при этом по газопроводу "Ямал-Европа" продолжают периодически возобновляться прямые поставки, свидетельствуют данные операторов ГТС.
Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 марта составляют 109,3 миллиона кубометров. Это соответствует максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" на этот год. Транзит газа РФ держится вблизи этих значений с конца прошлой недели.
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Между тем ночью газопровод "Ямал-Европа" возвращался к аверсу, физический поток газа шел напрямую транзитом через Польшу в Германию с 2 ночи и, вероятно, продлился вплоть до начало новых газовых суток, то есть 8 утра мск 1 марта, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.
"Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямалу-Европе" 26 февраля впервые с декабря.
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Цены на газ в Европе остаются волатильными. Цена фьючерсов на газ по индексу голландского TTF к закрытию торгов понедельника составила 1130 долларов за тысячу кубометров, а в ходе них подскакивала выше 1450 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Спотовая цена на TTF с поставкой "на день вперед" выросла до 1143 долларов.
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ЭкономикаРоссияПольшаГерманияОператор ГТС УкраиныГазпромУкраина
 
 
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