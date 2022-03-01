https://ria.ru/20220301/gaz-1775733192.html

Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме

Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме - РИА Новости, 01.03.2022

Транзит газа через Украину осуществляется на максимуме

Транзит российского газа через украинскую территорию 1 марта держится у максимальных по контрактным обязательствам "Газпрома" значений, при этом по газопроводу... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:23

2022-03-01T09:23

2022-03-01T09:48

экономика

россия

польша

германия

оператор гтс украины

газпром

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию 1 марта держится у максимальных по контрактным обязательствам "Газпрома" значений, при этом по газопроводу "Ямал-Европа" продолжают периодически возобновляться прямые поставки, свидетельствуют данные операторов ГТС.Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 марта составляют 109,3 миллиона кубометров. Это соответствует максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" на этот год. Транзит газа РФ держится вблизи этих значений с конца прошлой недели.Между тем ночью газопровод "Ямал-Европа" возвращался к аверсу, физический поток газа шел напрямую транзитом через Польшу в Германию с 2 ночи и, вероятно, продлился вплоть до начало новых газовых суток, то есть 8 утра мск 1 марта, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade."Газпром" не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. При этом компания возобновила прямые поставки по "Ямалу-Европе" 26 февраля впервые с декабря.Спрос на российский газ вырос на прошлой неделе из-за обострившихся геополитических рисков, связанных с началом военной операции России на Украине 24 февраля. Одновременно с этим снизилась и выработка ветрогенерации в Европе, свидетельствуют данные Wind Europe. Если в прошлый понедельник она находилось на уровне 29,2% от общего объема выработанной электроэнергии в ЕС, то в этот - упала до 14,3%. В среднем генерация ВЭС на прошлой неделе сократилась в общем объеме на 3 процентных пункта.Цены на газ в Европе остаются волатильными. Цена фьючерсов на газ по индексу голландского TTF к закрытию торгов понедельника составила 1130 долларов за тысячу кубометров, а в ходе них подскакивала выше 1450 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Спотовая цена на TTF с поставкой "на день вперед" выросла до 1143 долларов.

https://ria.ru/20220301/gaz-1775713757.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, польша, германия, оператор гтс украины, газпром, украина