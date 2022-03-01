https://ria.ru/20220301/gadzhet-1775643270.html

Электроника в цене: в России начался эксперимент по маркировке гаджетов

Электроника в цене: в России начался эксперимент по маркировке гаджетов - РИА Новости, 01.03.2022

Электроника в цене: в России начался эксперимент по маркировке гаджетов

C 1 марта Минпромторг запускает пилотный проект — эксперимент по маркировке электроники. Параллельно планируют опробовать утилизационный сбор — зеленые... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:00

2022-03-01T08:12

наука

технологии

центр развития перспективных технологий

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

apple iphone

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. C 1 марта Минпромторг запускает пилотный проект — эксперимент по маркировке электроники. Параллельно планируют опробовать утилизационный сбор — зеленые инициативы нынче в моде. В чем суть и как это скажется на потребителях — в материале РИА Новости.Удар по чемоданамЭксперимент продлится до 31 января 2023 года. Участие добровольное. В рамках проекта создадут специальную информационную систему, оператором которой выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).Среди задач называют борьбу с серым рынком, с пресловутыми китайскими iPhone c двумя сим-картами или фотокамерами из ОАЭ, попадающими в страну окольными путями и нигде не сертифицируемыми.Однако руководитель направления разработки и закупки товаров из Китая компании Flame Group Алексей Рязанцев сомневается, что это даст эффект. "Маркировка в том виде, которую предлагают чиновники, не поможет. Сознательные продавцы и дистрибьюторы ввозят продукцию официально, крупные торговые сети запрашивают номера таможенных деклараций и отказываются от закупок, если у продавца их нет. Иная ситуация в маркетплейсах, региональных сетях и, разумеется, на рынках. Там полно контрафакта, но они к эксперименту и не подключатся. Онлайн-магазины перекладывают ответственность на продавцов, те на "поставщиков". Вот если магазинам на законодательном уровне запретить торговать электроникой без маркировки — другое дело", — рассуждает он.Есть мнение, что проблема серой электроники в России давно утратила актуальность — фактически это только экзотическая продукция, которую официально в страну не поставляют. Да и прибыльность "чемоданных" продаж невысокая."Электротовары и бытовая техника — один из самых легальных сегментов. И этому, действительно, есть обоснование. В нулевые, когда он формировался, ввоз серой электроники выглядел многообещающе. Потребителя это привлекало быстрыми поставками и ценой. Но с развитием коммерции и приходом большинства брендов на российский рынок маржа серого бизнеса резко упала. В 2021-м на брендовых моделях можно было заработать около двух тысяч рублей. Потребители предпочитают немного переплатить, но получить легальный гаджет с гарантией", — объясняют специалисты отдела таможенного оформления компании "Мультитранслогистик".Простой пример — тот же iPhone. Официальная цена 13-й модели — 70 тысяч рублей, а "серовозы" предлагают на две-три тысячи дешевле: ничтожная разница.Новый сбор?Еще одна идея — утилизационный сбор. Проблема электронного мусора обостряется: по данным ООН, Россия каждый год генерирует более ста килотонн таких отходов. С 1 марта всту­пает в си­лу при­каз Мин­при­роды № 399: выбрасывать бытовую технику и гаджеты запрещено, нужно сдавать на утилизацию в пункты сбора, мусорным операторам или магазины.В стране создают индустрию переработки гаджетов по аналогии с автомобилями. Утильсбор с автопроизводителей взимают с 2014-го. В сегменте электроники действует экологический налог — его оплачивает импортер."Утилизационный сбор распространяется на автомобили, шины, аккумуляторы, кислоты, тяжелые металлы и всякие опасные вещества. Скорее всего, двойного налога на одно и то же не будет, но, возможно, за упаковку возьмут экологический сбор, а за вложенную в эту упаковку электронику — уже утилизационный", — предполагает Сергей Баженов, гендиректор компании Cleverence, разрабатывающей софт для маркировки и учета товаров.В Минпромторге пока не раскрывают методики подсчета утильсбора для электроники. Для гораздо более дорогостоящих автомобилей с 2021-го базовая ставка — 25 тысяч рублей, грузовиков — 180 тысяч. Возможно, с электроникой тоже будет градация, профессиональное оборудование получит максимальную ставку.Цены вырастутПотребителей, разумеется, волнует, насколько из-за этих сборов все подорожает. Ведь эксперимент, помимо смартфонов, охватывает компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты и еще более 20 видов гаджетов."Это зависит от величины взимаемой ЦРПТ платы за маркировку каждого элемента микроэлектроники. Необходимо оценить затраты на закупку этикетировочного оборудования, обучение, внедрение и контроль процесса маркировки на заводе поставщика. Окончательная стоимость выяснится по завершении эксперимента. Но и сейчас понятно, что российские производители получат преференции в компенсации сбора", — отмечает Светлана Муреева, эксперт компании itel, производителя смартфонов и мобильных телефонов."Судя по опыту подобных инициатив в других категориях товаров, цена увеличится на доли процента. В электронике сложно давать прогнозы, но, скорее всего, так и будет", — говорит Назир Наурзоков, специалист по проектным решениям Acer в России.На фоне общего подорожания это практически неощутимо. За последние дни февраля отдельные категории электроники прибавили 20-30 процентов, а некоторые — например, процессоры Intel и AMD — и вовсе исчезли из продажи.

https://ria.ru/20220227/dns-1775325397.html

https://ria.ru/20220225/samsung-1774412047.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, центр развития перспективных технологий, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), apple iphone