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https://ria.ru/20220301/fridman-1775917286.html
Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group
Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group - РИА Новости, 01.03.2022
Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group
Российский миллиардер Михаил Фридман, а также Стефан Дюшарм покинули наблюдательный совет X5 Group, сообщает компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:37
2022-03-01T19:51
россия
экономика
михаил фридман
x5 retail group
санкции
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российский миллиардер Михаил Фридман, а также Стефан Дюшарм покинули наблюдательный совет X5 Group, сообщает компания."X5 Retail Group N.V. ("X5" или "Компания"), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет, что Михаил Фридман и Стефан Дюшарм приняли решение покинуть Наблюдательный совет X5 Group с 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Накануне Евросоюз включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, включая Фридмана, который является главой LetterOne. Фридман отметил, что санкции ЕС в отношении его и Петра Авена оказались для него "большим шоком".X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 18 648. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.
https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775861337.html
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россия, экономика, михаил фридман, x5 retail group, санкции, пятерочка (сеть магазинов)
19:37 01.03.2022 (обновлено: 19:51 01.03.2022)
 
Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group

Попавший под санкции миллиардер Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group с 1 марта

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российский миллиардер Михаил Фридман, а также Стефан Дюшарм покинули наблюдательный совет X5 Group, сообщает компания.
"X5 Retail Group N.V. ("X5" или "Компания"), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет, что Михаил Фридман и Стефан Дюшарм приняли решение покинуть Наблюдательный совет X5 Group с 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
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X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 18 648. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.
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