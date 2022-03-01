https://ria.ru/20220301/fridman-1775917286.html

Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group

Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group - РИА Новости, 01.03.2022

Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group

Российский миллиардер Михаил Фридман, а также Стефан Дюшарм покинули наблюдательный совет X5 Group, сообщает компания. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:37

2022-03-01T19:37

2022-03-01T19:51

россия

экономика

михаил фридман

x5 retail group

санкции

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российский миллиардер Михаил Фридман, а также Стефан Дюшарм покинули наблюдательный совет X5 Group, сообщает компания."X5 Retail Group N.V. ("X5" или "Компания"), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет, что Михаил Фридман и Стефан Дюшарм приняли решение покинуть Наблюдательный совет X5 Group с 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.Накануне Евросоюз включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, включая Фридмана, который является главой LetterOne. Фридман отметил, что санкции ЕС в отношении его и Петра Авена оказались для него "большим шоком".X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 18 648. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.

https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775861337.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775902899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, михаил фридман, x5 retail group, санкции, пятерочка (сеть магазинов)