19:37 01.03.2022 (обновлено: 19:51 01.03.2022)
Попавший под санкции Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group
Попавший под санкции миллиардер Фридман покинул наблюдательный совет X5 Group с 1 марта
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российский миллиардер Михаил Фридман, а также Стефан Дюшарм покинули наблюдательный совет X5 Group, сообщает компания.
"X5 Retail Group N.V. ("X5" или "Компания"), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет, что Михаил Фридман и Стефан Дюшарм приняли решение покинуть Наблюдательный совет X5 Group с 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Накануне Евросоюз включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, включая Фридмана, который является главой LetterOne. Фридман отметил, что санкции ЕС в отношении его и Петра Авена оказались для него "большим шоком".
X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 18 648. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.