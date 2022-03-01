16:50 01.03.2022 (обновлено: 20:13 01.03.2022)
Телеканал CNN заподозрили в тиражировании фейка об украинских беженцах
Пользователи Instagram раскритиковали телеканал CNN за фейк об украинских беженцах
Логотип Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Телеканал CNN опубликовал в Instagam фотографию, представляющую якобы беженцев с Украины, пользователи соцсети заявили, что изображенные на ней люди не имеют никакого отношения к украинцам.
Телеканал в понедельник опубликовал материал об украинских беженцах. На одной из иллюстрирующих его фотографий были изображены смуглолицые люди, закутанные в разноцветные одеяла. Подпись к снимку гласила, что речь идет о беженцах из Украины, прибывших в польский город Пшемысль.
Эта же фотография была опубликована в аккаунте телеканала в Instagam. Однако пользователи соцсети дружно выразили сомнение в ее аутентичности.
"CNN, на этой фотографии не украинцы, хватит размещать фейки", - написал один из пользователей.
"Удалите это фото! Это не украинцы", - заявил другой.
"Это не украинцы. Вот и подтверждение, что Западу наплевать на них", - сделала вывод просматривавшая аккаунт женщина.
Критические комментарии оставлялись как на русском, так и на английском языках. По мнению ряда пользователей, на фотографии, вероятнее всего, изображены беженцы из Афганистана или Ближнего Востока, которые в конце прошлого года собирались в Белоруссии на границах с Литвой и Польшей.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные Силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.