https://ria.ru/20220301/fom-1775937288.html

ФОМ: порядка 70 процентов россиян поддержали спецоперацию на Украине

ФОМ: порядка 70 процентов россиян поддержали спецоперацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

ФОМ: порядка 70 процентов россиян поддержали спецоперацию на Украине

Порядка 70% российских граждан считают решение о проведении военной операции на Украине правильным, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:57

2022-03-01T21:57

2022-03-01T22:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

фомнибус

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нато

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Порядка 70% российских граждан считают решение о проведении военной операции на Украине правильным, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение".Согласно опросу, 65% респондентов считают решение о начале военной операции на Украине "правильным", в то время как 17% россиян придерживаются противоположной точки зрения. Затруднились ответить 18% граждан.По данным исследования, 60% респондентов считают, что Россия таким образом, в первую очередь, стремится "обезопасить свои границы", 58% граждан также считают, что этот шаг предпринят для защиты населения Луганской и Донецкой народных республик. А 37% опрошенных думают, что Россия рассчитывает предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины, 20% же считают, что преследуемая РФ цель - это присоединение Донбасса.Помимо этого, согласно опросу, 17% респондентов считают, что Россия хочет "изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы", а 8% граждан - "ликвидировать украинскую государственность и присоединить территорию Украины к России". Затруднились ответить 5% опрошенных, отказались от ответа 2%, другие предположения высказали 3%.Опрос "ФОМнибус" проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, фомнибус, вооруженные силы рф, нато, россия, владимир путин