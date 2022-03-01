https://ria.ru/20220301/feyki-1775850257.html
Депутат рассказал о работе над проектом об ответственности за фейки
Депутат рассказал о работе над проектом об ответственности за фейки - РИА Новости, 01.03.2022
Депутат рассказал о работе над проектом об ответственности за фейки
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:27
2022-03-01T15:27
2022-03-01T15:27
политика
госдума рф
ситуация в днр и лнр
василий пискарев
россия
вячеслав володин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ находится на завершающей стадии, дата обсуждения зависит от выполнения регламентных процедур, необходимых для его внесения в Госдуму."Работа над законопроектом находится на завершающей стадии, и после получения соответствующих согласований он будет внесён в соответствии с регламентом", - сказал Пискарев.Ранее он заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе предусматривающий до 15 лет тюрьмы за такие преступления, могут внести в Думу в ближайшее время. По словам депутата, разработку проекта одобрил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, василий пискарев, россия, вячеслав володин, вооруженные силы рф
Депутат рассказал о работе над проектом об ответственности за фейки
Депутат Пискарев: завершается работа над проектом об ответственности за фейки об армии