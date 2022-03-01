20:20 01.03.2022 (обновлено: 20:44 01.03.2022)
Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном
Зампостпреда России при ООН Полянский указал на фейк от официального представителя Госдепа
© REUTERS / Carlo AllegriПостпред Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Генеральной ассамблее, 28 февраля 2022
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Генеральной ассамблее, 28 февраля 2022
ООН, 1 мар — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк, который опубликовали в Twitter официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и замглавы ведомства Венди Шерман.
Так, Шерман выложила фрагмент выступления на Генассамблее постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. В своей речи он продемонстрировал скриншоты переписки в мессенджере якобы российского солдата, участвовавшего в военной операции на Украине, со своей матерью за мгновения до гибели. Прайс сделал репост этой записи, дописав, что последними словами этого "военнослужащего" были: "Мама, это так тяжело".
"Трогательно, но это полная фальшивка. Солдаты не пользуются телефонами, особенно с доступом в интернет, во время боевых действий. Нет у них и паспортов, что часто встречается в других фейках о якобы убитых или взятых в плен российских военнослужащих", — написал Полянский в Twitter.
Ранее сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя "колоссальный поток фейков" о российской операции на Украине заявила, что за этим стоят западные спецслужбы, а координирует процесс НАТО.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
28 февраля, 08:00Геноцид, над которым смеется Европа