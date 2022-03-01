https://ria.ru/20220301/feyk-1775923733.html

Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном

Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном - РИА Новости, 01.03.2022

Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк, который опубликовали в Twitter официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и замглавы... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:20

2022-03-01T20:20

2022-03-01T20:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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оон

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дмитрий полянский

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ООН, 1 мар — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк, который опубликовали в Twitter официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и замглавы ведомства Венди Шерман.Так, Шерман выложила фрагмент выступления на Генассамблее постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. В своей речи он продемонстрировал скриншоты переписки в мессенджере якобы российского солдата, участвовавшего в военной операции на Украине, со своей матерью за мгновения до гибели. Прайс сделал репост этой записи, дописав, что последними словами этого "военнослужащего" были: "Мама, это так тяжело".Ранее сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя "колоссальный поток фейков" о российской операции на Украине заявила, что за этим стоят западные спецслужбы, а координирует процесс НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, вооруженные силы рф, россия, сша, оон, государственный департамент сша, дмитрий полянский