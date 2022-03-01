Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/feyk-1775923733.html
Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном
Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном - РИА Новости, 01.03.2022
Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк, который опубликовали в Twitter официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и замглавы... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:20
2022-03-01T20:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
россия
сша
оон
государственный департамент сша
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775924655_0:0:2906:1635_1920x0_80_0_0_43a650466b453555e96f2768fd220078.jpg
ООН, 1 мар — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк, который опубликовали в Twitter официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и замглавы ведомства Венди Шерман.Так, Шерман выложила фрагмент выступления на Генассамблее постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. В своей речи он продемонстрировал скриншоты переписки в мессенджере якобы российского солдата, участвовавшего в военной операции на Украине, со своей матерью за мгновения до гибели. Прайс сделал репост этой записи, дописав, что последними словами этого "военнослужащего" были: "Мама, это так тяжело".Ранее сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя "колоссальный поток фейков" о российской операции на Украине заявила, что за этим стоят западные спецслужбы, а координирует процесс НАТО.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/feyki-1775455876.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775924655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1cfa5b47e20b415eb546ef667d36f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, россия, сша, оон, государственный департамент сша, дмитрий полянский
20:20 01.03.2022 (обновлено: 20:44 01.03.2022)
 
Полянский уличил Госдеп в публикации фейка о российском военном

Зампостпреда России при ООН Полянский указал на фейк от официального представителя Госдепа

© REUTERS / Carlo AllegriПостпред Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Генеральной ассамблее, 28 февраля 2022
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Генеральной ассамблее, 28 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Генеральной ассамблее, 28 февраля 2022
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал на фейк, который опубликовали в Twitter официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и замглавы ведомства Венди Шерман.
Так, Шерман выложила фрагмент выступления на Генассамблее постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. В своей речи он продемонстрировал скриншоты переписки в мессенджере якобы российского солдата, участвовавшего в военной операции на Украине, со своей матерью за мгновения до гибели. Прайс сделал репост этой записи, дописав, что последними словами этого "военнослужащего" были: "Мама, это так тяжело".
"Трогательно, но это полная фальшивка. Солдаты не пользуются телефонами, особенно с доступом в интернет, во время боевых действий. Нет у них и паспортов, что часто встречается в других фейках о якобы убитых или взятых в плен российских военнослужащих", — написал Полянский в Twitter.
Ранее сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя "колоссальный поток фейков" о российской операции на Украине заявила, что за этим стоят западные спецслужбы, а координирует процесс НАТО.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 01:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя заявил о миллионах фейков в соцсетях об операции России на Украине
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что об оккупации Украины не идет речи.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФРоссияСШАООНГосударственный департамент СШАДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала