https://ria.ru/20220301/fas-1775853977.html

ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках

ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках - РИА Новости, 01.03.2022

ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках, сообщает... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:43

2022-03-01T15:43

2022-03-01T15:43

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках, сообщает пресс-служба ведомства."ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках", - говорится в сообщении.Так, необходимо продолжать постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продукты в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей "на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства", а также информировать центральный аппарат ФАС обо всех изменениях на указанных рынках.Кроме того, поручено "усилить взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам функционирования этих рынков". "Поручение дано для обеспечения эффективного функционирования соответствующих рынков и повышения ценовой доступности товаров", - объяснили в ФАС.

https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия