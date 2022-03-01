https://ria.ru/20220301/fas-1775853977.html
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках - РИА Новости, 01.03.2022
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках, сообщает... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:43
2022-03-01T15:43
2022-03-01T15:43
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках, сообщает пресс-служба ведомства."ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на социально значимых товарных рынках", - говорится в сообщении.Так, необходимо продолжать постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продукты в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей "на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства", а также информировать центральный аппарат ФАС обо всех изменениях на указанных рынках.Кроме того, поручено "усилить взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам функционирования этих рынков". "Поручение дано для обеспечения эффективного функционирования соответствующих рынков и повышения ценовой доступности товаров", - объяснили в ФАС.
https://ria.ru/20220301/lekarstva-1775845439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимых товарных рынках
ФАС: территориальные управления проследят за ценами на социально значимых товарных рынках