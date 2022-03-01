https://ria.ru/20220301/facebook-1775777163.html
Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook
Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook - РИА Новости, 01.03.2022
Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook
Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило министерство внутренней политики, РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:58
2022-03-01T11:58
2022-03-01T11:58
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей аксенов (политик)
михаил развожаев
технологии
россия
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ)."В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", - сообщили в Мининформе.Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, лишь сохранив в нем прием личных сообщений от крымчан. Ранее о закрытии своего аккаунта в соцсети сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей аксенов (политик), михаил развожаев, технологии, россия, республика крым, общество
Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook
Министерства, ведомства и органы власти Крыма отказались размещать информацию в Facebook