https://ria.ru/20220301/facebook-1775777163.html

Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook

Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook - РИА Новости, 01.03.2022

Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook

Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило министерство внутренней политики, РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:58

2022-03-01T11:58

2022-03-01T11:58

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сергей аксенов (политик)

михаил развожаев

технологии

россия

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ)."В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", - сообщили в Мининформе.Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, лишь сохранив в нем прием личных сообщений от крымчан. Ранее о закрытии своего аккаунта в соцсети сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://ria.ru/20220301/sputnik-1775773596.html

россия

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей аксенов (политик), михаил развожаев, технологии, россия, республика крым, общество