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Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook
Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook - РИА Новости, 01.03.2022
Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook
Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило министерство внутренней политики, РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:58
2022-03-01T11:58
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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михаил развожаев
технологии
россия
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ)."В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", - сообщили в Мининформе.Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, лишь сохранив в нем прием личных сообщений от крымчан. Ранее о закрытии своего аккаунта в соцсети сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей аксенов (политик), михаил развожаев, технологии, россия, республика крым, общество
11:58 01.03.2022
 
Крымские власти отказались размещать информацию в Facebook

Министерства, ведомства и органы власти Крыма отказались размещать информацию в Facebook

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Министерства, ведомства и органы власти в городах и районах Крыма прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, сообщило министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ).
"В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", - сообщили в Мининформе.
Глава Крыма Сергей Аксенов с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, лишь сохранив в нем прием личных сообщений от крымчан. Ранее о закрытии своего аккаунта в соцсети сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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FacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сергей Аксенов (политик)Михаил РазвожаевТехнологииРоссияРеспублика КрымОбщество
 
 
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