В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей за 13 дней эскалации

Представительство ДНР в СЦКК заявило о гибели 24 мирных жителей за 13 дней эскалации
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибром 120 мм и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибром 120 мм и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.
Обстрелы в Донбассе ведутся беспрестанно. Утром 1 марта украинские войска за 45 минут выпустили по трем населенным пунктам ДНР почти 40 мин.
ВСУ при этом использовали запрещенные мины калибром 120 мм и более, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В результате обстрелов ранения разной степени тяжести получили 19 мирных жителей Горловки.
За день до этого очередному жестокому обстрелу с украинской стороны подвергся Донецк.
Из-за прямого попадания снаряда на улице погиб сотрудник социальной службы.
Военнослужащий показывает осколки боеприпаса во дворе жилого дома в Донецке.
Снаряды разрушили подъезд многоэтажки, разрывались у роддома и детской больницы.
На одной из обстрелянных улиц сгорели два автомобиля.
Жильцы многоэтажного жилого дома в Донецке прячутся от обстрела на лестнице.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно, украинские войска действуют с большим остервенением, чем раньше.