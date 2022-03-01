https://ria.ru/20220301/eskalatsiya-1775947239.html

В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей за 13 дней эскалации

В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей за 13 дней эскалации - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили о гибели 24 мирных жителей за 13 дней эскалации

Украинские войска за 13 дней эскалации 725 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, погибли 24 мирных жителя, сообщает представительство... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:30

2022-03-01T23:30

2022-03-01T23:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за 13 дней эскалации 725 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, погибли 24 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 13 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 725 фактов ведения огня... Всего противником выпущено 8764 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У" и РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении.По данным представительства, в результате обстрелов погибли 24 мирных жителя, из них четверо во вторник, более 90 ранены."Погибли 24 мирных жителя, из них четверо за сегодняшний день. Ранения различной степени тяжести получили 93 мирных жителя, в т.ч. 4 детей, за текущие сутки ранены 30 человек", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, в ДНР за 13 дней повреждены 452 жилых домостроения и 181 объект гражданской инфраструктуры. В их числе девять медицинских и 16 образовательных учреждений, 11 объектов социального обеспечения, 10 объектов критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина