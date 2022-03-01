США не запрещают компаниям покупать российские энергоресурсы, заявила Псаки
Представитель Белого дома Псаки: США не запрещают покупать российские энергоресурсы
© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Администрация США не запрещает компаниям покупать российские энергоресурсы, но приветствует решение тех, кто отказался от этого, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Что касается российского газа: правительство США не диктует, где представителям рынка продавать свои нефть и газ, как и где приобретаются нефтепродукты для внутреннего потребления", — сказала Псаки на брифинге.
Она отметила, что администрация США признательна тем компаниям, которые сделали объявления в этом контексте.
Псаки подчеркнула, что США не исключают возможного запрета в будущем.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Стома