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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/energoresursy-1775703742.html
США не запрещают компаниям покупать российские энергоресурсы, заявила Псаки
США не запрещают компаниям покупать российские энергоресурсы, заявила Псаки - РИА Новости, 01.03.2022
США не запрещают компаниям покупать российские энергоресурсы, заявила Псаки
Администрация США не запрещает компаниям покупать российские энергоресурсы, но приветствует решение тех, кто отказался от этого, заявила официальный... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:34
2022-03-01T00:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
киев
сша
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Администрация США не запрещает компаниям покупать российские энергоресурсы, но приветствует решение тех, кто отказался от этого, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что администрация США признательна тем компаниям, которые сделали объявления в этом контексте.Псаки подчеркнула, что США не исключают возможного запрета в будущем.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, сша, признание днр и лнр в россии, вашингтон, дженнифер псаки
00:34 01.03.2022
 
США не запрещают компаниям покупать российские энергоресурсы, заявила Псаки

Представитель Белого дома Псаки: США не запрещают покупать российские энергоресурсы

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Администрация США не запрещает компаниям покупать российские энергоресурсы, но приветствует решение тех, кто отказался от этого, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Что касается российского газа: правительство США не диктует, где представителям рынка продавать свои нефть и газ, как и где приобретаются нефтепродукты для внутреннего потребления", — сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что администрация США признательна тем компаниям, которые сделали объявления в этом контексте.
Псаки подчеркнула, что США не исключают возможного запрета в будущем.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Вчера, 08:00
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКиевСШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВашингтонДженнифер Псаки
 
 
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