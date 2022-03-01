Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220301/elevator-1775923265.html
На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей
На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей - РИА Новости, 01.03.2022
На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей
В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:19
2022-03-01T20:19
тамбовская область
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ТАМБОВ, 1 мар - РИА Новости. В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.Камень в строительство второй очереди элеватора заложил во вторник глава региона Максим Егоров.Элеватор - высокотехнологичное предприятие по очистке, сушке и переработке зерновых и масленичных культур. Благодаря новому комплексу объем хранения пшеницы увеличится вдвое - с 50 тысяч тонн до 100 тысяч тонн.Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года. Плановая стоимость объекта - 850 миллионов рублей.И, конечно, это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей", - привели в пресс-службе слова Егорова.
https://ria.ru/20220215/dorogi-1772996534.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим егоров
20:19 01.03.2022
 

На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 1 мар - РИА Новости. В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Камень в строительство второй очереди элеватора заложил во вторник глава региона Максим Егоров.
Ремонт дороги в Тамбовской области в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 19:58Тамбовская область
В Тамбовской области отремонтируют почти 160 километров дорог
Элеватор - высокотехнологичное предприятие по очистке, сушке и переработке зерновых и масленичных культур. Благодаря новому комплексу объем хранения пшеницы увеличится вдвое - с 50 тысяч тонн до 100 тысяч тонн.
Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года. Плановая стоимость объекта - 850 миллионов рублей.
"Сосновский район - аграрная территория. Здесь уже работает ряд предприятий в сфере животноводства, производства молока и выращивания зерновых. Расширение мощностей элеваторного комплекса будет иметь не только большой экономический, но и социальный эффект.
И, конечно, это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей", - привели в пресс-службе слова Егорова.
 
Тамбовская областьМаксим Егоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала