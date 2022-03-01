https://ria.ru/20220301/elevator-1775923265.html
На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей
На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей - РИА Новости, 01.03.2022
На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей
В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:19
2022-03-01T20:19
2022-03-01T20:19
тамбовская область
максим егоров
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ТАМБОВ, 1 мар - РИА Новости. В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.Камень в строительство второй очереди элеватора заложил во вторник глава региона Максим Егоров.Элеватор - высокотехнологичное предприятие по очистке, сушке и переработке зерновых и масленичных культур. Благодаря новому комплексу объем хранения пшеницы увеличится вдвое - с 50 тысяч тонн до 100 тысяч тонн.Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года. Плановая стоимость объекта - 850 миллионов рублей.И, конечно, это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей", - привели в пресс-службе слова Егорова.
https://ria.ru/20220215/dorogi-1772996534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров
ТАМБОВ, 1 мар - РИА Новости. В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Камень в строительство второй очереди элеватора заложил во вторник глава региона Максим Егоров
.
Элеватор - высокотехнологичное предприятие по очистке, сушке и переработке зерновых и масленичных культур. Благодаря новому комплексу объем хранения пшеницы увеличится вдвое - с 50 тысяч тонн до 100 тысяч тонн.
Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года. Плановая стоимость объекта - 850 миллионов рублей.
"Сосновский район - аграрная территория. Здесь уже работает ряд предприятий в сфере животноводства, производства молока и выращивания зерновых. Расширение мощностей элеваторного комплекса будет иметь не только большой экономический, но и социальный эффект.
И, конечно, это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей", - привели в пресс-службе слова Егорова.