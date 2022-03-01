https://ria.ru/20220301/elevator-1775923265.html

На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей

На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей - РИА Новости, 01.03.2022

На Тамбовщине построят новый элеватор за 850 млн рублей

В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:19

2022-03-01T20:19

2022-03-01T20:19

тамбовская область

максим егоров

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ТАМБОВ, 1 мар - РИА Новости. В Сосновском районе Тамбовской области построят новый элеватор стоимостью 850 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.Камень в строительство второй очереди элеватора заложил во вторник глава региона Максим Егоров.Элеватор - высокотехнологичное предприятие по очистке, сушке и переработке зерновых и масленичных культур. Благодаря новому комплексу объем хранения пшеницы увеличится вдвое - с 50 тысяч тонн до 100 тысяч тонн.Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года. Плановая стоимость объекта - 850 миллионов рублей.И, конечно, это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей", - привели в пресс-службе слова Егорова.

https://ria.ru/20220215/dorogi-1772996534.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров