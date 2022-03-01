https://ria.ru/20220301/ekonomika-1775812613.html
Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени
Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в российской экономике в режиме реального времени. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:40
2022-03-01T13:40
2022-03-01T14:08
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764209584_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_4741d507712981b3c8c608e858d4a8fe.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в российской экономике в режиме реального времени."Отдельно отмечу, что такие заседания, как сегодня, теперь будут проходить регулярно. Важно отслеживать текущую ситуацию в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия", - сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.
https://ria.ru/20220301/biznes-1775824229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764209584_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_862f57e29d6008584a13afcfc01e7b6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
13:40 01.03.2022 (обновлено: 14:08 01.03.2022)
Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени
Премьер Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени