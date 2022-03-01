https://ria.ru/20220301/ekonomika-1775812613.html

Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени

Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени - РИА Новости, 01.03.2022

Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в российской экономике в режиме реального времени. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:40

2022-03-01T13:40

2022-03-01T14:08

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в российской экономике в режиме реального времени."Отдельно отмечу, что такие заседания, как сегодня, теперь будут проходить регулярно. Важно отслеживать текущую ситуацию в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия", - сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.

https://ria.ru/20220301/biznes-1775824229.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, экономика