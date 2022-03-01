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Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени
Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени - РИА Новости, 01.03.2022
Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в российской экономике в режиме реального времени. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:40
2022-03-01T14:08
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в российской экономике в режиме реального времени."Отдельно отмечу, что такие заседания, как сегодня, теперь будут проходить регулярно. Важно отслеживать текущую ситуацию в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия", - сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.
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россия, михаил мишустин, экономика
13:40 01.03.2022 (обновлено: 14:08 01.03.2022)
 
Мишустин поручил отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени

Премьер Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в экономике в реальном времени

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству отслеживать ситуацию в российской экономике в режиме реального времени.
"Отдельно отмечу, что такие заседания, как сегодня, теперь будут проходить регулярно. Важно отслеживать текущую ситуацию в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия", - сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики.
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