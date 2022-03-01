https://ria.ru/20220301/dostup-1775939737.html

Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*

Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"* - РИА Новости, 02.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-01T22:18

2022-03-01T22:18

2022-03-02T02:01

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства.Ранее с соответствующим запросом в федеральную службу обратилась Генпрокуратура России. По ее информации, на этих сайтах содержатся, в частности, призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. В ГП также сообщили о заведомо ложных публикациях этих СМИ о российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР.Подчеркивается, что распространение подобных противоправных сообщений подразумевает ответственность согласно статьи 13.15 КоАП.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220228/feyki-1775690218.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия