https://ria.ru/20220301/dostup-1775939737.html
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"* - РИА Новости, 02.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T22:18
2022-03-01T22:18
2022-03-02T02:01
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства.Ранее с соответствующим запросом в федеральную службу обратилась Генпрокуратура России. По ее информации, на этих сайтах содержатся, в частности, призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. В ГП также сообщили о заведомо ложных публикациях этих СМИ о российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР.Подчеркивается, что распространение подобных противоправных сообщений подразумевает ответственность согласно статьи 13.15 КоАП.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
22:18 01.03.2022 (обновлено: 02:01 02.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства.
Ранее с соответствующим запросом в федеральную службу обратилась Генпрокуратура России. По ее информации, на этих сайтах содержатся, в частности, призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. В ГП также сообщили о заведомо ложных публикациях этих СМИ о российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
"Роскомнадзор
ограничил доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканала "Дождь"* за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины
, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации
, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащую призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации", — сообщил Роскомнадзор.
Подчеркивается, что распространение подобных противоправных сообщений подразумевает ответственность согласно статьи 13.15 КоАП.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.