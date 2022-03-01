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Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"* - РИА Новости, 02.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T22:18
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общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства.Ранее с соответствующим запросом в федеральную службу обратилась Генпрокуратура России. По ее информации, на этих сайтах содержатся, в частности, призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. В ГП также сообщили о заведомо ложных публикациях этих СМИ о российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР.Подчеркивается, что распространение подобных противоправных сообщений подразумевает ответственность согласно статьи 13.15 КоАП.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
22:18 01.03.2022 (обновлено: 02:01 02.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к "Эхо Москвы" и "Дождю"*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам "Эха Москвы" и "Дождя"*, передает пресс-служба ведомства.
Ранее с соответствующим запросом в федеральную службу обратилась Генпрокуратура России. По ее информации, на этих сайтах содержатся, в частности, призывы к экстремизму и насилию в отношении россиян. В ГП также сообщили о заведомо ложных публикациях этих СМИ о российской спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
"Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам "Эхо Москвы" и "Телеканала "Дождь"* за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооруженных Сил Российской Федерации, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также содержащую призывы к организации массовых (публичных) мероприятий на территории Российской Федерации", — сообщил Роскомнадзор.
Подчеркивается, что распространение подобных противоправных сообщений подразумевает ответственность согласно статьи 13.15 КоАП.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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