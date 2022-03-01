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Новости Подмосковья
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Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии
Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии - РИА Новости, 01.03.2022
Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии
Около 15 тысяч одиноких пенсионеров, проживающих в Московской области, уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:40
2022-03-01T19:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 15 тысяч одиноких пенсионеров, проживающих в Московской области, уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Доплату могут получить неработающие одинокие пенсионеры старше 65 лет, живущие в Московской области более 10 лет.Уточнить всю информацию о доплате можно у сотрудника социальной защиты.
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московская область (подмосковье)
19:40 01.03.2022 (обновлено: 19:41 01.03.2022)
 

Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии

© РИА Новости / Максим БлиновЖенщины сидят на скамейке в сквере
Женщины сидят на скамейке в сквере - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 15 тысяч одиноких пенсионеров, проживающих в Московской области, уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Никакие заявления писать не нужно. Доплата теперь будет приходить ежемесячно на счет, но не одновременно с пенсией, а чуть позже", – пояснила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Доплату могут получить неработающие одинокие пенсионеры старше 65 лет, живущие в Московской области более 10 лет.
Уточнить всю информацию о доплате можно у сотрудника социальной защиты.
 
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