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Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии
Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии - РИА Новости, 01.03.2022
Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии
Около 15 тысяч одиноких пенсионеров, проживающих в Московской области, уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:40
2022-03-01T19:40
2022-03-01T19:41
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 15 тысяч одиноких пенсионеров, проживающих в Московской области, уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Доплату могут получить неработающие одинокие пенсионеры старше 65 лет, живущие в Московской области более 10 лет.Уточнить всю информацию о доплате можно у сотрудника социальной защиты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)