https://ria.ru/20220301/doplata-1775917937.html

Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии

Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии - РИА Новости, 01.03.2022

Около 15 тысяч пенсионеров МО получили доплату к пенсии

Около 15 тысяч одиноких пенсионеров, проживающих в Московской области, уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:40

2022-03-01T19:40

2022-03-01T19:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Около 15 тысяч одиноких пенсионеров, проживающих в Московской области, уже получили доплату к пенсии до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Доплату могут получить неработающие одинокие пенсионеры старше 65 лет, живущие в Московской области более 10 лет.Уточнить всю информацию о доплате можно у сотрудника социальной защиты.

московская область (подмосковье)

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Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье)