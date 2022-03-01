https://ria.ru/20220301/donetsk-1775889214.html

Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие

Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие

Выпущенные украинскими войсками снаряды попали в магазин "Изюм" в Петровском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:43

2022-03-01T17:43

2022-03-01T17:45

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками снаряды попали в магазин "Изюм" в Петровском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."Под снаряды ВФУ попал магазин "Изюм" в Петровском районе. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донецкая народная республика, петровский район, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии