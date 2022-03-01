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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donetsk-1775889214.html
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие
Выпущенные украинскими войсками снаряды попали в магазин "Изюм" в Петровском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:43
2022-03-01T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками снаряды попали в магазин "Изюм" в Петровском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."Под снаряды ВФУ попал магазин "Изюм" в Петровском районе. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:43 01.03.2022 (обновлено: 17:45 01.03.2022)
 
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие

Власти Донецка сообщили о пострадавших в результате обстрела магазина со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками снаряды попали в магазин "Изюм" в Петровском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Под снаряды ВФУ попал магазин "Изюм" в Петровском районе. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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