https://ria.ru/20220301/donetsk-1775889214.html
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие
Выпущенные украинскими войсками снаряды попали в магазин "Изюм" в Петровском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:43
2022-03-01T17:43
2022-03-01T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками снаряды попали в магазин "Изюм" в Петровском районе Донецка, есть пострадавшие, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."Под снаряды ВФУ попал магазин "Изюм" в Петровском районе. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:43 01.03.2022 (обновлено: 17:45 01.03.2022)
Украинские снаряды попали в здание магазина в Донецке, есть пострадавшие
Власти Донецка сообщили о пострадавших в результате обстрела магазина со стороны ВСУ