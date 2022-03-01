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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donetsk-1775853571.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 мм по Донецку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:41
2022-03-01T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 мм по Донецку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел произошел примерно в 15.10.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
15:41 01.03.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР

Представители ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь мин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ДНР фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 мм по Донецку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, обстрел произошел примерно в 15.10.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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