https://ria.ru/20220301/donetsk-1775853571.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 мм по Донецку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:41
2022-03-01T15:41
2022-03-01T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь мин калибром 120 мм по Донецку, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, обстрел произошел примерно в 15.10.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Украинские войска выпустили по Донецку восемь мин, заявили в ДНР
Представители ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку восемь мин