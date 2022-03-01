Украинские войска ведут обстрел Донецка
Украинская армия ведет артиллерийский обстрел Киевского района Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Пожар в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут артиллерийский обстрел Киевского района Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Отчётливо слышны звуки взрывов артиллерийских боеприпасов. Исходя из того, что в Киевском районе хорошо были слышны не только взрывы, но и выстрелы, можно сделать вывод, что обстрел ведётся с самых ближних позиций украинских войск.
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