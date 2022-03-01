https://ria.ru/20220301/donetsk-1775840332.html

В Донецке обстрелу подверглись школа и жилой дом

В Донецке обстрелу подверглись школа и жилой дом - РИА Новости, 01.03.2022

В Донецке обстрелу подверглись школа и жилой дом

Украинские войска ведут массированный обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:50

2022-03-01T14:50

2022-03-01T15:18

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут массированный обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."Украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел по Киевскому и Куйбышевскому районам", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина."Подверглась обстрелу школа №31. Прямое попадание в жилой дом №41а по ул. Молодых шахтеров", - подчеркнул глава администрации Донецка.По его словам, под украинскими снарядами находятся поселки "Октябрьский рудник" и "Северный".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф