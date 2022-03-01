https://ria.ru/20220301/donetsk-1775833707.html

В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек

В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек - РИА Новости, 01.03.2022

В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек

В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:30

2022-03-01T14:30

2022-03-01T14:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая фильтровальная станция

донбасс

мчс днр

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается также, что, по данным МЧС ДНР, в Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Петровском и Кировском районах подача холодной воды сокращена в среднем на 45%. Восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции не проводятся из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников ремонтных бригад, говорится в сообщении. При этом отмечается, что в котельные централизованного отопления и другие социально-значимые объекты подвоз воды организован силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/donetsk-1775786089.html

донбасс

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая фильтровальная станция, донбасс, мчс днр, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика, владимир путин