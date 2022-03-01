В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек
Штаб территориальной обороны ДНР: в Донецке без воды остаются 195 тысяч человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела
Сотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается также, что, по данным МЧС ДНР, в Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Петровском и Кировском районах подача холодной воды сокращена в среднем на 45%. Восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции не проводятся из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников ремонтных бригад, говорится в сообщении. При этом отмечается, что в котельные централизованного отопления и другие социально-значимые объекты подвоз воды организован силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.