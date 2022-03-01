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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donetsk-1775833707.html
В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек
В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек - РИА Новости, 01.03.2022
В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек
В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:30
2022-03-01T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая фильтровальная станция
донбасс
мчс днр
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается также, что, по данным МЧС ДНР, в Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Петровском и Кировском районах подача холодной воды сокращена в среднем на 45%. Восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции не проводятся из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников ремонтных бригад, говорится в сообщении. При этом отмечается, что в котельные централизованного отопления и другие социально-значимые объекты подвоз воды организован силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/donetsk-1775786089.html
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в мире, донецкая фильтровальная станция, донбасс, мчс днр, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, луганская народная республика, владимир путин
14:30 01.03.2022
 
В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек

Штаб территориальной обороны ДНР: в Донецке без воды остаются 195 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела
Сотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В Донецке без воды остаются 195 тысяч человек, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Донецке без воды остаются 195 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается также, что, по данным МЧС ДНР, в Киевском, Ленинском, Куйбышевском, Петровском и Кировском районах подача холодной воды сокращена в среднем на 45%. Восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции не проводятся из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников ремонтных бригад, говорится в сообщении. При этом отмечается, что в котельные централизованного отопления и другие социально-значимые объекты подвоз воды организован силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 12:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая фильтровальная станцияДонбассМЧС ДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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