https://ria.ru/20220301/donetsk-1775786089.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР

Украинские войска примерно за два часа пять раз обстреляли ДНР, в том числе выпустив по Донецку пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:23

2022-03-01T12:23

2022-03-01T12:41

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа пять раз обстреляли ДНР, в том числе выпустив по Донецку пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что в период с 9.20 до 11.34 зафиксированы обстрелы по следующим направлениям: населенный пункт Васильевка (выпущено шесть мин калибром 120 мм, одна ракета из ПТРК), город Донецк (выпущено пять снарядов калибром 122 мм), населенный пункт Доломитное (выпущено 15 мин калибром 120 мм), населенный пункт Еленовка (выпущено три гранаты из СПГ, 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение), населенный пункт Луганское (29 гранат из АГС, также применялось стрелковое вооружение).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф